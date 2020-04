Egész pályafutására kihathat a válogatott játékosnak, hogy prostituáltakkal szórakozott

Kyle Walker néhány nappal ezelőtt megsértette a koronavírus-járvány alatt az Egyesült Királyságban foganatosított szigorításokat, s szexpartit rendezett a lakásában, amire két prostitáltat is meghívott. A The Sun nevű bulvárlap – rejtély, hogy milyen forrásból kinyomozva – világgá kürtölte, hogy Walker és egy barátja két escort lánnyal szórakozott a futballista cheshire-i luxus lakásán. Alig néhány órával azután, hogy körülbelül 1,5 millió követőjét arra bíztatta a twitteren, hogy tartsa be a kormány szigorú, például a távolságtartásra vonatkozó irányelveit.

Walker bocsánatot kért a történtekért. „Nyilvánosan is bocsánatot kérek a múlt heti tettem miatt miatt – fogalmazott Walker nyilatkozatában. – Megértem, hogy profi labdarúgóként példaképként kell viselkednem. Szeretnék elnézést szeretnék kérni a nyilvánosság előtt a családomtól, a barátaimtól, a futballklubtól és a szurkolóktól is.”

Ennek ellenére a Manchester City a kétheti bérével egyenlő, körülbelül 240 ezer fontra bírságolta.

Az ügy ezzel még nem ért véget. Még nagyobb büntetés lehet Walker számára, hogy Gareth Southgate – ahogyan azt a szövetségi kapitány a Daily Mailnek sejtetni engedte – nem hívja meg többé az angol válogatottba. Southtgate úgy gondolja,

ez a viselkedés nem méltó egy angol válogatott labdarúgóhoz.

A nemzeti tizenegyben 48 mérkőzést számláló Kyle Walker a 2018-as világbajnokságon még kulcsembere volt a „háromoroszlános válogatottnak”, de a legutóbbi hat mérkőzésen már nem játszott. A kapitánynak bő választék áll rendelkezésére a jobbhátvéd posztján, elsősorban a liverpooli Trent Alexander-Arnold, valamint Kieran Trippier (Atlético Madrid) és a fiatal Manchester United-védő, Aaron Wan-Bissaka személyében.

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere ugyancsak értetlenül fogadta Walker szabályszegését. A katalán edző éppen azokban a napokban veszítette el 82 éves édesanyját, Dolors Sala Carrio asszonyt a járványban.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain