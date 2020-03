Monspart Sarolta: ha nincs az a rohadt kullancs, talán még most is futnék

Monspart Saroltát szeretnék maguk közé emelni a Nemzet Sportolói a nemrég elhunyt Székely Éva úszó helyére. A tájfutó-világbajnok, tizennégyszeres magyar bajnok hivatalosan néhány hét múlva kerülhet az így 12 tagúra bővülő társaságba.

"Most már tudok beszélni, kicsit sírtam, amikor meghallottam" - fogalmazott az InfoRádióban Monspart Sarolta, akit most azért váratlanul ért a dolog, mert

korábban, amikor "hülyére nyerte" a Nemzeti Sport erről szóló szavazását, akkor szóba sem került a jelölése,

bele is törődött, hogy ebben az országban egy nem olimpiai sportág képviselője "nem ér annyit", még akkor sem, ha feltételek szerint a sportsikerek után még egyéb tevékenységeknek is lennie kell a sportért.

Korábban kétszer is jelölt volt már, de most, amikor az első szavazási körben 11-ből 6-an rá voksoltak, már körvonalazódott, hogy ő lehet a tizenkettedik.

"Egész életemben számított, hogy nő vagyok, nem férfi, és hogy olimpiai sportolók között nem olimpiai sportot űző sportoló. Azzal azért el szeretnék dicsekedni, hogy tíz évig voltam szövetségi kapitány a tájfutóknál, volt junior-világbajnokom, voltak eredményeim, mesteredző lettem, és

bár beteg vagyok, de szeretném, ha az idősek számára több száz gyaloglóklubot még meg tudnék csinálni az országban"

- sorolta Monspart Sarolta.

Hogy mire a legbüszkébb? Nem tudja. Abban biztos, hogy a világbajnoki címig őt eljuttató tájfutástól kapta a legtöbbet, de "még az 1800-as években" 3 óra alatt lefutott maratonjára is büszke, és nyert olyan 5 napos futóversenyt is, amit addig soha nem nyert előtte nem skandináv futó, és utána sem egy darabig.

A pályafutását egy kullancscsípés törte ketté, de aztán megtalálta a maga útját: a BSI amatőr futóit kezdte edzeni, ebben pedig meg is találta a helyét, és anya is lett. Mint mondta, ha nincs "az a rohadt kullancs", még lehet, hogy ma is csak futna...

A jelölés

A sporttörvény alapján tehettek javaslatot a Nemzet Sportolói a 12. tag személyére. Először - mint Szabó Tünde sportállamtitkár az InfoRádióban részletezte - egy jelöltlistát kellett készíteni, erről

a szavazás első körében már nyert is Monspart Sarolta,

akinek e pillanatban is gratulál. A koronavírus miatt a sportlegendák most nem tudtak összeülni, ezért Szabó Tünde maga "moderálta" a jelölési és a szavazási folyamatot telefonon.

Hogy kik voltak még jelöltek? Dr. Bodnár András (vízilabda), Faragó Tamás (vízilabda), Hegedűs Csaba (birkózás), Papp Jenőné Méray Kornélia (evezés), Pézsa Tibor (vívás), Regőczy Krisztina (műkorcsolya), Sákovicsné Dömölky Lídia (vívás), dr. Török Ferenc (öttusa).

Monspart Sarolta 2007. december 2-án volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége, hallgassa meg a vele készült teljes beszélgetést!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán