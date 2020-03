Megszellőztette a sajtó Buffon döntését

Több nemzetközi portál - köztük a The Sun - arról számolt be kedden, hogy a 42 esztendős világbajnok hálóőr a következő idényben is a torinói klub játékosa lesz, így 19. szezonját fogja megkezdeni ott.

Buffon - aki 176 alkalommal szerepelt az olasz válogatottban - a jelenlegi idényben 11 alkalommal védte a Zebrák kapuját, összességében pedig 667 tétmérkőzésen öltötte magára a Juventus mezét.

Ezzel második a Juventus örökrangsorában, az első helyen 705 fellépéssel Alessandro Del Piero áll.

A The Sun honlapja emlékeztetett: Giorgio Chiellini és Blaise Matuidi kontraktusa ugyancsak lejár az idény végén. A brit médium értesülései szerint velük is tárgyalásokat folytat a Juventus.

