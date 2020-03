Káoszt okoz a járvány a vízilabdavilág számára is

Gáll Péter tájékoztatása szerint az elmaradt trieszti kvalifikációs torna végett, amelyen március 8-15. között biztosíthatta volna be olimpiai részvételét a női válogatott, folyamatos egyeztetésben áll a Magyar Vízilabda Szövetség a Nemzetközi- és Európai Úszószövetséggel.

Van ugyan egy tervezett május közepi időpont, de az európai vírushelyzet folyamatos változása miatt ez továbbra is nyitott.

Vagyis se az időpont, se a helyszín nincs véglegesítve.

A másik nagyon fontos esemény, ami a női és férfi vonalon egyaránt elmarad, azok a Világliga-meccsek. A nők itthon március 24-én, míg a férfiak egy héttel korábban Firenzében találkoztak volna az olaszokkal. Ezek pótlásáról is rendszeresen konzultálnak a felek, de ugyancsak nyitott kérdés. A főtitkár emlékeztetett, az Olasz Úszó-szövetség legutóbbi, hétfői tájékoztatójából is kiderült, hogy az egész országra kiterjedő karantént vezettek be egészen április 3-ig, vagyis ez utánra tehetők a következő érdemleges egyeztetések a mérkőzésekről.

Így előre tervezni sajnos nem tud a magyar szövetség, jegyezte meg Gáll Péter, aki szerint az biztos, hogy a Világliga-mérkőzések mellett

a női kvalifikáció a legfontosabb, aminek a szabályok értelmében június 4-én van a záróideje.

„Azt gondlom, hogy az olimpiai részvétel most a legfontosabb, kérdés, hogy ez hogyan tud megvalósulni” – fogalmazott.

Az MVLSZ főtitkára arra is kiért, a korábbi tárgyaláson a magyar és különféle nemzetközi és nemzeti szövetségek igyekeztek betartani a sportdiplomácia szabályait, illetve annak taktikusságát ezekben a bizonytalan időkben is, így a már említett hétfői levél volt az első olyan momentum, ami

kellő bizonytalanságot mutatott az olasz szervezetek részéről.

A nemzetközi sajtóban megjelent hírek alapján pedig a jövő semmi pozitív képpel nem kecsegtet, így innentől senki nincs, aki felelősségteljes döntést tud hozni bármely európai ország részvételével kapcsolatban.

Gáll Péter megjegyezte, a Magyar Vízilabda Szövetség szervezésében is lett volna a héten egy utánpótlástorna Szombathelyen, de a spanyol fél, amely jelenleg nem annyira érintett a kockázat szempontjából, lemondta a részvételt, nyilván azért, mert nem kívánt olyan kontaktust teremteni különböző országokból érkezőkkel, ami viszont már azzal járt volna számukra.

