Félelem és elvárás nélkül a kézilabda Eb-n

Konkrét elvárást nem fogalmazott meg a magyar szövetség a válogatott számára az Európa-bajnokság előtt. A magyarok a sok sérült miatt rendkívül fiatal és rutintalan kerettel vesznek részt a viadalon, így a mostani torna a 2022-es részben hazai rendezésű Eb szempontjából lényeges első állomás.

„Nyáron teljesen új felállású stábbal indultunk el, új szemléletet szeretnénk kialakítani, amit az utánpótlás csapatoknál is szeretnénk megvalósítani. Nem lesz egyszerű számunkra az Eb, hiszen több meghatározó játékosunk, Lékai Máté, Bodó Richárd, Juhász Ádám, Ancsin Gábor is hiányzik sérülés miatt. A 2022-es Eb-re való felkészülés egyik fontos állomása lesz a mostani kontinensviadal, alapvetően ezzel a 20-30 játékossal szeretnénk tovább folytatni a munkát” - mondta Nagy László, a magyar szövetség alelnöke, aki csapatmenedzserként is a válogatott mellett lesz.

A tavaly nyáron visszavonult klasszis azt mondta: az esemény sok játékos és a stáb számára is újdonság lesz, így reálisan kell nézni a tornát.

„Rengeteg dologban kell még fejlődnünk, ezzel tisztában vagyunk, de mindent megteszünk, hogy jobbak legyünk.

Elvárást nem állítottunk a csapat felé, ez nem azt jelenti, hogy a csoportmérkőzéseinket ne szeretnénk megnyerni, sőt, úgy fogunk elutazni, hogy valamennyi mérkőzésünket szeretnénk sikerrel teljesíteni.”

Gulyás István szövetségi kapitány hozzátette, egymás között meg kell fogalmazniuk egy célt, és nagyon fontos, hogy a csapaton belül ezt jól határozzák meg. Személyes célkitűzése például az, hogy minden játékosból a lehető legtöbbet hozza ki.

„A felkészülésünk alatt összesen 25 edzésünk volt együtt, de voltak felkészülési mérkőzéseink is, próbáltunk olyan szintű ellenfeleket választani, amely a fiatal csapatunknak megfelelő szint. Gyakorolni szerettük volna az elkezdett munkát és taktikát, a csehek elleni mérkőzés elégedettséggel tölt el minket” - mondta a szakvezető.

Gulyás István az InfoRádiónak azt mondta:

félelem nincs senkiben a rajt előtt, de egészséges izgalom igen.

A magyarok a malmői E csoportban szombaton az oroszokkal, hétfőn az olimpiai és világbajnok dánokkal, szerdán pedig Izlanddal találkoznak, a középdöntőbe az első két helyezett jut.

„Nagyon sok mérkőzést láttunk az oroszokból, igyekeztünk jól felkészülni belőlük, megpróbáljuk meglepni őket. A soron következő dánokról tudjuk, hogy mire képesek, nekik kell mennünk, nekik kell ugranunk és ott aztán le is vehetjük a terhet a játékosokról. Az izlandi együttes ellen nagyon érdekes párharc várható, ők egyértelműen az északi stílust képviselik, nagyon nagy sebességgel kézilabdáznak, gyorsan futnak, ezen a meccsen nagyon észnél kell lennünk” - mondta Gulyás István a csoportellenfelekről.

Bánhidi Bence: bármire képesek lehetünk „Sokat edzettünk, sokat dolgoztunk, bár eleget sosem lehet dolgozni egy világverseny előtt. Van még mit csiszolni a játékunkon, azon leszünk a hátralévő napokban, hogy pontosítsunk, főleg támadásban” - mondta Bánhidi Bence beálló.



A szegedi játékos szerint furcsa, hogy Nagy Lászlót nem láthatjuk már válogatott mezben, de kivülről mindenkinek tud segíteni, sok erőt ad és vannak jó meglátásai.



Bánhidi Bence 66 válogatottságával a második legrutinosabb a keretben, ezzel pedig több feleősség is jár, de szívesen segíti a fiatalokat, főleg azért, mert sokaknak új a spanyol rendszer.



„Van még hova fejlődnünk. Fiatal csapatként még tanuló stádiumban vagyunk, de nem adjuk fel a meccseket. Bármire képesek lehetünk. A védekezésre kell fókuszálni, akkor okozhatunk meglepetést.”

A csapatkapitány a 200-szoros válogatott Mikler Roland lesz.

„Bízom benne, hogy a rutinommal és azzal a jó néhány világversennyel, amit már megjártam, talán tudok majd segíteni a fiataloknak annyit, hogy kicsit le tudjam venni a vállukról a terhet és valahogy bele tudjam verni a fejekbe, hogy ezek a mérkőzések másmilyenek, mint a többi, ugyanazt kell csinálni, mint egy bajnoki találkozón vagy akár egy nemzetközi mérkőzésen. Egy dolog biztos: nálunk jobban senki nem akarja megnyerni a meccseket. Bízom benne, hogy ez az Eb egy nagyon jó kezdet lesz a hosszú út elején” - nyilatkozta a 35 éves kapus.

A másik kapus, Székely Márton első Eb-jére készülhet. Azt mondta, a védekezés lehet a csapat erőssége.

„Olyan védőfallal rendelkezik a magyar válogatott, amit akár egész Európa megirigyelhet.

A belső négyest úgy tudjuk felállítani, hogy nincs két méternél alacsonyabb játékosunk, ez egy etalon egy kapus számára.”

A magyar válogatott akkor vehetne részt az áprilisi olimpiai selejtezőtornák egyikén, ha Dánián, Norvégián, Franciaországon, Németországon, Svédországon, Horvátországon és Spanyolországon kívül legfeljebb egy csapat előzné meg az Eb-n.

Nyitókép: MTI/rizsán Csaba