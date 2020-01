A Fraditól igazol klasszist a Győr

Lukács Viktória az FTC-Rail Cargo Hungária csapatából igazol Győrbe. „Fiatal, tehetséges, ugyanakkor rendkívül tapasztalt játékosról van szó, aki ráadásul alapembere a magyar válogatottnak is" - mondta Bartha Csaba , az ETO elnöke, aki szerint a játékos nagy értéke lesz csapatnak,

A 24 éves jobbszélső 2011-ben mutatkozott be a magyar bajnokságban a felnőttek között a Ferencváros csapatában. Azóta 232 felnőtt bajnoki és kupamérkőzésen, és 96 nemzetközi találkozón szerepelt, valamint már a magyar női kézilabda válogatottnak is alapembere.

„Megtisztelő, hogy a világ jelenlegi legerősebb csapatában, Győrben folytathatom nyártól a pályafutásom. A szezon hátralévő részén mindent megteszek a jelenlegi klubom sikeréért, de várom már, hogy hogy a következő szezontól az új kihívásoknak is megfeleljek. Jól ismerem a csapatot, tudom, hogy a legmagasabb célokért küzdenek mindig Győrben, ez számomra is szimpatikus. Szeretném majd én is kivenni a részem teljesítményemmel a sikerekből.” – nyilatkozta Lukács Viktória a győri klubhonlapnak.

Az FTC is megszólaltatta a játékost.

„Életem legnehezebb döntését hoztam meg, amikor úgy határoztam, hogy a szezon végén elhagyom a Fradit, mert új kihívásokra vágyom.

Elhagyom azt a klubot, amely tíz évig az életemet jelentette… De a legfontosabb feladatok csak most jönnek számunkra az idényben, ezért még nincs itt a búcsú ideje. A Ferencváros mindörökké Ferencváros marad, és szeretném a következő hónapokban elérni a csapattal a kitűzött célokat.”

Bognár László, az FTC szakosztályának ügyvezető igazgatója azt mondta: nagyon szerették volna megtartani, több egyeztetést is folytattak, de a szélső új impulzusokra vágyott, ezért a váltás mellett döntött.

Nyitókép: MTI/EPA/Jamamura Hirosi