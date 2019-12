Ijesztő hazai jelenségekről beszél a magyar doppingellenőrök vezetője

A Magyar Antidopping Csoport valamennyi tokiói olimpiai szereplésre esélyes magyar sportolót a nemzetközi elvárásoknak megfelelően ellenőriz, idén és várhatóan 2020-ban, a tokiói ötkarikás játékok évében is a magyar állam megrendelésében 1500 mintavételre kerül sor – mondta Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője.

Az idén eddig húsz magyar sportoló akadt fenn a doppingellenőrzésen, ami Tiszeker Ágnes szerint

"nagyon komoly és nagy szám, amely fájdalmas egy olimpiát megelőző kvalifikációs évben"

, és úgy látja, az 1500 állami mintából ez sok. És nem csak ez ad okot az aggodalomra, átalakulóban van a használt szerek minősége is. Mert a tiltólistán vannak a kábítószerek, a stimulánsok, az étrend-kiegészítőkből származó pörgetőszerek, amelyekkel előfordulhat, hogy nem is szándékosan, csak gondatlanul követi el valaki a doppingvétséget, de az idei esetek nem ez mutatják.

"Van köztük szintetikus tesztoszteron, van növekedési hormon, kétféle EPO, anabolikus androgén szteroidok tömegével, ez mind azt mutatja hogy ezek nagyágyúk,

szándékosságot és előre megfontoltságot feltételeznek, ami ugyancsak elgondolkodtató, és megijeszti az embert"

– mondta a Magyar Antidopping Csoport vezetője.

Elhúzódó eljárások

Beszélt arról is az InfoRádióban, hogy az eljárások gyakran elhúzódnak, meghallgatásokat kell tartani, a sportolónak joga van nyilatkozni, bizonyítékokat hozni, és ez időigényes.

"Általában nem áll meg az első fokú döntésnél az ügy, hanem lehet fellebbezni. Volt olyan eset is, hogy a másodfokon is túljutott az ügy, a végső szó a lausanne-i Sportdöntőbíróságé. Ehhez is joga van a sportolónak, ezért mennek ilyen lassan ezek az ügyek" – mondta Tiszeker Ágnes.

Harc a növekedési hormon ellen

A szervezetből 8-10 óra alatt kiürülő növekedési hormon használói egy ideig meg tudják úszni Tiszeker Ágnes szerint, de úgy látja, erre sincs garancia, mert a magyar ellenőröknek is volt már több atípusos és pozitív mintájuk.

"Ha megerősödik az ellenőrzésben a növekedésihormon-szintek gyűjtése, tárolása és összehasonlítása, az komoly előrelépést jelenthet" – mondta a MACS vezetője, és jelezte, erősen fontolgatja a WADA, hogy a növekedési hormon pozitivitásának döntési határát lejjebb vigye. A jelenleg rendszer szerinte túlbiztosított, a normál értékek hat-nyolcszorosa számít csak pozitív mintának, minden, ami ez alatt van, csak atípusos, de jogilag nem tekinthető doppingvétségnek.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd