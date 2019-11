Máris itt vannak a jelöltek a Bayern üres kispadjára

Bár sokáig tanakodott a Bayern München vezérkara, hogy – tekintettel a mostani, két fontos mérkőzést hozó hét programjára – haladékot adjon-e Niko Kovač vezetőedzőnek, de végül a menesztés mellett döntött. A horvát szakember, aki az Eintracht Frankfurttól érkezett, s az Eintracht Frankfurt elleni meccsel kezdte a Bayernnél (a tétmeccseket tekintve) vezetőedzői pályafutását, belebukott az Eintracht Frankfurt elleni, szombati 1-5-be.

Niko Kovač 2018 nyarán érkezett a Bayernhez, oda, ahol játékosként 2001 és 2003 között szerepelt. Addigi edzői pályafutása során a Red Bull Salzburgnál, a horvát válogatottaknál (U21, majd 2013 és 2015 között a felnőtteknél szövetségi kapitányként), valamint az Eintracht Frankfurtnál dolgozott. Ausztriában 2012-ben duplázott a bajnokság és a kupa megnyerésével, de alkalmasint azzal győzte meg tavaly tavasszal a Bayern vezetőit, hogy az Eintrachttal, egyébként éppen a bajorokat a döntőben legyőzve, megnyerte a Német Kupát, s közben az elődöntőig menetelt az Európa-ligában. (Igazi kupaspecialista: 2017-ben is döntős volt a DFB-kupában.)

A Bayernhez egyébként leginkább Hasan Salihamidžić hívására került, a sportigazgató a játékostársa volt Münchenben az évezred elején, amúgy éppen úgy Boszniából származik a családja, mint a Kovačoké (Niko testvére, Robert ugyancsak kiváló futballista volt, az utóbbi időben pedig a bátyját segítette a különböző állomáshelyeken), ő 15 éves koráig otthon is élt.

Niko Kovačnak nem volt tavaly könnyű ősze, a Bayern szeptember 25. és november 24. között nyolc bajnoki mérkőzéséből csupán kettőt nyert meg, a megszerezhető 24 pontból tizenötöt elszórt. Nem szerepelt jobban, mint 2017-ben Carlo Ancelotti, akit akkor menesztettek. Ám akkor még a horvát edző bírta a bizalmat, s meg is hálálta: december elejétől szinte megtáltosodott a Bayern, utánaeredt a nagy fölénnyel vezető Borussia Dortmundnak és végül a hazai fronton maximális sikerrel, a bajnokság és a DFB-kupa megnyerésével zárta az idényt. A Bajnokok Ligájában a későbbi győztes Liverpool ellen vérzett el – függetlenül ettől, az, hogy a csapat még a legjobb nyolcba sem jutott be, kritikákat szült.

Az idei őszi BL-szereplésre ellenben eddig nem lehetett panasz, a Bayern megnyerte mind a három mérkőzését, s ha győz szerdán az Olympiakosz ellen, már négy mérkőzés után továbbjutó. A 32 csapat közül eddig a legtöbb gólt szerezte, Londonban 7-2-re ütötte ki a tavaszi döntős Tottenham Hotspurt. Ezt a meccset október elsején játszották, hihetetlennek hatott volna, ha valaki azt állítja, egy hónap és két nap múlva Kovač már nem lesz a csapat vezetőedzője.

Pedig ezt történt, a bajnokságban ismét bekövetkezett a szokásos „őszi fáradtság”. A legutóbbi négy mérkőzésén csak négy pontot gyűjtött a Bayern, de ez még talán nem lett volna ok a váltásra a korábbiak ismeretében – az 1-5 volt sokkoló. Ilyen súlyos vereséget a Bayern a Bundesligában 2009 áprilisában, a Wolfsburg ellen szenvedett a mostani előtt legutóbb.

A Bundesliga rekorderbajnokának irányítását ideiglenesen Hans-Dieter (Hansi) Flick veszi át, aki a mostani szezon előtt Niko Kovač kifejezett kérésére került a stábba. Igazi pályaedző, 2006 és 2014 között, a világbajnoki cím megnyeréséig Joachim Löw segítője volt a válogatottnál. Játékosként 1985 és 1990 között 104 mérkőzést játszott a Bayernben.

A Kicker szerint valószínűleg ő marad az edző legalább a téli szünetig, de a nemzetközi sajtó máris azt találgatja, hogy ki lehet majd az igazi utód.

A legvalószínűbbnek Massimiliano Allegri szerződtetése tűnik, a Corriere dello Sport egyenesen úgy tudja, a Bayern a korábbi Juve-edzőt akarja. Felvetődött még José Mourinho neve is (a portugálé mostanában mindig felvetődik, ha valahol mozog a kispad, az Arsenalt is emlegették vele kapcsolatban), sőt az Ajaxnál dolgozó Erik ten Haagé is, futó szerződése ellenére.

