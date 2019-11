Kajak-kenu: a kapitány tíz boldog versenyzőt akar látni az olimpia után

Elkezdték a felkészülést a jövő évi, tokiói olimpiára a kajak-kenusok, Schmidt Gábor, a magyar szövetség (MKKSZ) elnöke azt mondta: öt éremmel, közte legalább két arannyal elégedett lenne a japán fővárosban. Felidézte az augusztusi, szegedi, kvalifikációs világbajnokságot, amelyen rendezőként szerinte az volt a legnagyobb siker, hogy meg tudták tölteni a lelátókat. A viadalon a magyar válogatott a megszerezhető 18-ból 13 kvótát begyűjtött, és részben meg is ismétlődhet, mivel Szeged jövőre valószínűleg ismét gyorsasági világbajnokság házigazdája lesz a nem olimpiai számokban. A magyar szövetség egyébként egy balatoni helyszínnel pályázik a 2021-es SUP (állva evezős) vb rendezési jogára is azon kívül, hogy 2020-ban Csepelen maratoni Eb lesz.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány azt mondta, a tavaszi pótkvalifikációs versenyeken szeretnék megszerezni a még hiányzó tokiói kvótákat, erre férfi K-1 200, K-2 1000, C-1 1000 és C-2 1000, valamint női C-1 200 méteren lesz lehetőség. Az európaiak két helyszínen, a racicei kontinentális kvalifikációs regattán (május 6-7.), majd a duisburgi világkupán (május 21-24.), a végső világkvalifikációs viadalon gyűjthetnek még indulási jogokat.

A magyarok női kajakban már megszerezték a maximális hat kvótát, férfi kajakban és női kenuban még egy-egy, férfi kenuban pedig három indulási jogot szerezhetnek. A pótkvalifikációs versenyeken csak olyanok gyűjthetnek kvótát, akik eddig még nem szereztek.

Hüttner Csaba az InfoRádió kérdésére elmondta,

a női kajakosok legnagyobb riválisai az új-zélandiak lehetnek, őket a világkupaversenyeken igyekeznek feltérképezni.

A kapitány elárulta, hogy egy héttel a racicei viadal előtt válogatót rendeznek majd, ott dől el, kik szállhatnak harcba Csehországban, majd esetleg Németországban. A kontinensviadal után kialakul az ötkarikás csapat, persze elképzelhető, hogy még ezt követően is szükség lesz változtatásokra a kapitány szerint. Kiderült, adott esetben lehetséges, hogy valaki 2-3 számban is induljon az olimpián, ahogy az 2016-ban Rio de Janeiróban történt, amikor is Kozák Danuta mindhárom számában győzött.

Tokióban - ahol augusztus 3-án kezdődnek a kajak-kenus versenyek - egyébként újdonság lesz, hogy az

egyes és páros számokban akár két egység is képviselhet egy nemzetet,

Hüttner Csaba ezzel kapcsolatban az InfoRádióban azt mondta, hogy B egységet csak abban az esetben indítanak, ha az nem veszélyezteti az eredményességet, és van rá elég kvóta.

Hüttner Csaba nem árulta el, milyen éremterméssel lenne elégedett jövőre, annyit mondott csupán: örülne, ha 10 versenyzője elégedett lenne.

A magyar csapat nem az olimpiai faluban lakik majd, hanem egy külön szállodában, a versenyen pedig a melegre és a párára nagyon kell készülni külön is.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás