Szakértő: a mostani helyzet a Schumacher-Ferrari együttállást is felülmúlja

Soha nem volt még ennyire erős gyári jelenlét és csapat a Forma-1-ben, pedig volt a technikai sportok történetében például egy Michael Schumacher-Ferrari korszak a 2000-es évek elején egy bő 10 évig - vélekedett a Formula-1-es Japán Nagydíj után kialakult helyzetről az InfoRádióban Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője.

"Konstruktőri szinten már megvan a világbajnoki cím, és nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy mivel már csak a finn Valtteri Bottas érheti utol Lewis Hamiltont, utóbbinak nincs kihívója" - könyvelte el a brit pilóta hatodik egyéni vb-elsőségét, amit "Mexikóban vagy Amerikában meg is fog szerezni".

Ismert, összesen 15 pontot kell már csak megkaparintania Hamiltonnak a végső sikerhez, illetve ennyivel többet Bottasnál, ezt követően

Hamilton koncentrálhat a nagy rekord-célra: utolérni Michael Schumachert, akinek hét egyéni világbajnoki címe van. A futamgyőzelmek számát tekintve is már csak 9-cel vezet Schumacher

Hamiltonnal szemben (91-82), ezen a szakíró szerint még 1-2-vel faraghat a brit idén.

Mint Vámosi Péter rámutatott, Lewis Hamilton nem titkolja, a legutóbbi két futamgyőzelme alkalmával a szerencse nagyon is melléállt, épp ezért "nem biztos, hogy minden pályán a Mercedes konstrukciója a legjobb", de az is benne lehet ebben, hogy a Mercedes már érdemben a 2020-as vb-szezonra dolgozik, az idei év "benn van a zsákban".

Elmondta még, hogy a szuzukai futamgyőzelem alkalmával Valtteri Bottas igen frusztráltan viselkedett, be is szólt versenymérnökének. Ennek magyarázata Vámosi Péter szerint az, hogy

"hálátlan szerep bármely korszakos zseni mellett lenni.

Rubens Barrichello vagy Eddie Irvine is mesélhetne a Michael Schumacher mellett eltöltött évekről" - vont párhuzamot, ám egy kivételt is elmondott, mert Gerhard Berger szinte barátja is volt Ayrton Sennának annak idején, nem csak a csapattársa.

Nyitókép: Claude Paris