Dzsudzsák Messit látta a legjobbnak, Marco Rossi nem - itt a teljes lista

A csapatkapitányok közül maga Messi Sadio Manét tete az első helyre, Cristiano Ronaldót a másodikra, új csapattársát, Frenkie de Jongot pedig a harmadikra. A Liverpool szenegáli csatára nyert Eden Hazard-nál is, a belga válogatott kapitánya Virgil van Dijkot tette a második, Messit a harmadik helyre. A bosnyák Edin Dzeko eltalálta a nagy hármast, Messi, Ronaldo, Van Dijk sorrendet írt. Mané a brazilok nevében voksoló Dani Alvesnél is a háromban volt, Messi és Van Dijk között. Luka Modric, az előző győztes Cristiano Ronaldót, korábbi klubtársát tette az élre, egy mostani „realost” Hazard-t a második helyre, Messit a harmadikra. Az angol Harry Kane is eltalálta a hármat, Messi, Van Dijk, Ronaldo sorrendet írt. A német Manuel Neuernél sem Messi, sem Ronaldo nem fért be a háromba, az ő sorrendje Van Dijk, Mané, Hazard. Dzsudzsák Balázs Messi, Van Dijk, Ronaldo sorrendet írt. CR7 ellenben negligálta Messit, De ligt, De Jong és Mbappé nála az első három.

Az edzők közül Scaloninál győzött Messi, minő meglepetés… Az algériai Dzsamel Belmadi valószínűleg Liverpool-szurkoló, Szalah, Mané, Van Dijk nála a győztes trió. Az angol Gareth Southgate a győztes hármast jelölte meg, a német Joachim Löw ellenben Hazard, Mbappé, Mané sorrendet írt. Didier Deschamps-nál Mbappé lett az első, Cristiano Ronaldo és Messi előtt. Az ukrán Andrij Sevcsenko Szalahot rakta az élre, mögé pedig Ronaldót és Messit. A magyar szövetségi kapitány, Marco Rossi a De Jong, Mbappé, Van Dijk triót látta a legjobbnak.

Messi egyébként viszonylag biztosan nyert (46 pont), Virgil van Dijk végzett a második helyen (38), Cristiano Ronaldo (36) előtt. A további sorrend: Szalah, Mané,Mbappé, De Jong, Hazard, De Ligt és Kane.

A teljes szavazólistát ITT lehet megnézni.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi