Szobrot emeltek a stadionban a Barcelona legendájának

A XXI. században benne élünk, első évei is viszonylag közeliek még. Az FC Barcelona mezében már ebben az évszázadban (évezredben…) tündökölt Ronaldinho, Lionel Messi, hogy csak kettőt emeljünk ki azok a légiósok közül, akiknek egyszer majd okkal emelnének szobrot a Camp Nouban. (Nem is szólva a klub spanyol csillagairól, például Iniestáról vagy Xaviról.)

Az előző száz évnek a légióskinálata sem volt halovány, mégis kettő még a remekek közül is kiemelkedett. Kubala László, aki aztán a papírjai szerint spanyollá is lett, sőt katalánná, játszott egyszer még a katalán válogatottban is, s aki miatt ki kellett bővíteni az egykori pályát, a Les Cortsot – és Johan Cruyff.

Kubalának néhány éve van már szobra a város nyugati részén lévő stadionban, s immár van a játékosként és edzőként is a klubtörténet legjobbjai közé tartozó hollandnak. Hétfőn avatták.

Részt vett az ünnepségen az elnök, Josep Maria Bartomeu, az alelnök, Jordi Moix és Jordi Cardoner, valamint a kincstárnok Enrique Tombas – megadva az esemény rangját. Az elnök azt mondta, „immár több mint három éve, hogy itt hagyott bennünket az az ember, aki megváltoztatta a mi közös szemléletünket”. Kiemelte annak szimbolikus jelentőségét, hogy a Kubala- és a Cruyff-szobor ilyen fontos, kiemelt helyen egymáshoz közel áll. Hozzátette, kedden megnyílik a Cruyff nevét viselő hatezres stadion is, az Espaio Barça első részeként. Este az avatón az Ajax és a Barcelona ifjúsági csapata mérkőzik meg egymással.

A család részéről ott volt a szoboravatón Cruyff özvegye, Danny, valamint két gyermeke, Susila és Jordi is. A három és fél méter magas, 1500 kilogramm súlyú bronzszobor egy holland művész, Corry Ammerlaan van Niekerk alkotása.

Nyitókép: fcbarcelona.com