Új helyet keresett magának a veszprémi világklasszis

Nem visszakozott a dán Rasmus Lauge, amikor megtudta, hogy a Telekom Veszprém csapatában nem korábbi istápolója, a svéd Ljubomir Vranjes, hanem a spanyol David Davis lesz az edzője. Az idei világbajnokság álomcsapatába irányítóként beválasztott játékos úgy gondolja, hogy ilyen meglepetések minden profi játékost érhetik, aki igazán belevaló sportoló, annak az alkalmazkodás erényével is rendelkeznie kell. A szerény és csendes dán, ahogy eddig, Veszprémben sem a hangzatos kijelentéseivel szeretne kitűnni, hanem a kiszámíthatatlan és hajszálpontos passzaival, valamint a védhetetlen lövéseivel. Lauge nem szorul biztatásra, a világ- és Európa-bajnok játékos ösztönzés nélkül is magara emeli a mércét maga előtt.

„A versenysport nemcsak az előrelátható eseményekről, hanem a kiszámíthatatlanságról is szól. Ezért sem bizonytalanodtam el, amikor megtudtam, hogy nem az az edző vár rám Veszprémben, aki odahívott és másodszor is mesterem szeretett volna lenni.

A rizikófaktort soha nem szabad kihagyni a számításokból,

nemcsak a játékosok váltogatják a klubjaikat, hanem az edzők is, ha így döntenek, vagy menniük kell ” – szögezte le az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Lauge, aki két évig a THW Kiel csapatában edződött, majd négy szezonon át a Flensburg-Handewitt együttesét szolgálta.

A dán válogatottban 18 évesen bemutatkozó sokoldalú játékos szerződtetésével hétre emelkedett azoknak a kézilabdázóknak a száma, akiket a Telekom Veszprém Bundesliga-csapatokból „kiszemezve” hozott el Magyarországra. Momir Ilic, Christian Zeitz, Aron Palmarsson (a THW Kiel volt a korábbi csapatuk), Andreas Nilsson (HSV Hamburg), Dejan Manaszkov (Rhein-Neckar Löwen), Petar Nenadic (Füchse Berlin) és Rasmus Lauge (HSG Flensburg-Handewitt) került be a veszprémi légiósok közé.

„Új kihívást kerestem magamnak, új környezetet és ingereket, és egy olyan közösséget, amelynek a szellemiségével azonosulni tudok.

Mint ellenfél sokszor kerültem szembe a Veszprém csapatával, tetszett a változatos játékuk, a sportszerűség határain belül maradó harciasságuk, ahogy az az atmoszféra is, amely a magyar bajnokcsapat otthonában fogadott. Ezek a pozitív benyomások is arról győztek meg, hogy Veszprémben a helyem” – hangsúlyozta a dán sportember, aki várhatóan pénteken szerepel először magyar bajnoki mérkőzésen.

Lauge az átlövőposzt egyik legjobbja, ugyanakkor irányítóként is mesteri teljesítményekre képes. Úgy gondolja, hogy a modern kézilabdázásban csak azok a játékosok érvényesülnek igazán, akik a taktika függvényében többféle feladat megoldására is képesek.

A Telekom Veszprém a hazai versengésben és a nemzetközi porondon is csúcsra szeretné járatni magát. Ami pedig a világbajnoki címvédő dán válogatottat illeti, a mérce ott sem lesz alacsonyabbra állítva.

„Az indíttatás kellőképpen erős bennem, és mivel itt Veszprémben eddigi tapasztalataim szerint minden jól működik, elsősorban rajtam, a szorgalmamon és a testi épségem megőrzésén múlik, hogy a terveim megvalósulhatnak-e. Szeretném hozzásegíteni a magyar bajnokcsapatot, úgy is mondhatom, hogy a munkaadómat a Bajnokok Ligája megnyeréséhez, amelynek büszkeségét eddig én sem élhettem át. Küzdelmes hónapok várnak rám, hiszen a dán válogatott is számít rám. Mikkel Hansen, Niklas Landin és velem együtt a többi vb-győztes is olimpiai bajnokok szeretne lenni Tokióban. A hosszú menetelésben erős támaszt jelentenek számomra a családom tagjai, akik itt vannak már velem Veszprémben Az otthon nyugalma és biztonsága nélkül kevesebbnek és gyengébbnek érezném magamat” – mondta befejezésül Rasmus Lauge.

