Orrát törte egy gyerek a Liverpool sztárfocistája miatt - fotók

Louis Fowler egy pillantást szeretett volna vetni a Bajnokok Ligája-győztes Mersey-parti együttes egyiptomi támadójára, ám közben nekifutott egy lámpaoszlopnak, és vérző orral a földre került. Szalah észrevette a fiatal drukker integető testvérét, és miután érdeklődött a sérült állapotáról, közös képet készített a gyerekekkel, amelyet a fiúk nevelőapja osztott meg a közösségi médiában.

A Liverpool pénteken az újonc Norwich City felett aratott hazai 4-1-es sikerrel rajtolt a Premier League-ben.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9