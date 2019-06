Kifakadt és távozik a legenda

A Farkasok 42 éves volt játékosa, aki két évvel ezelőtti visszavonulását követően technikai igazgatóként dolgozott, azzal indokolta távozását, hogy nem vették figyelembe a véleményét. Elsősorban azt nehezményezte, hogy a vezetőedzői menesztések és kinevezések esetében és a játékosok átigazolásakor nem hallgattak rá.

"Eljött az a nap, amely azt reméltem, sosem jön el"

- mondta hétfői sajtótájékoztatóján Totti, aki azt szerette volna, ha az AC Milantól távozó Gennaro Gattuso lesz az AS Roma új vezetőedzője, ehelyett a klub vezetése Paulo Fonsecát, a Sahtar Donyeck eddigi szakemberét választotta.

A 2006-ban világbajnok Totti 1993-ban mutatkozott be az AS Roma felnőtt csapatában, amellyel 2001-ben bajnokságot, 2007-ben és 2008-ban Olasz Kupát, 2001-ben és 2007-ben pedig Olasz Szuperkupát nyert. A klub csapatkapitánya 25 év alatt 616-szor lépett pályára az olasz élvonalban, ezzel Paolo Maldini és Gianluigi Buffon mögött harmadik az örökrangsorban, 250 gólt szerzett a Serie A-ban, ezzel Silvio Piola (274) mögött második. Olasz gólkirály volt 2007-ben, amellyel a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipőt is kiérdemelte. Totti 2014-ben, 38 évesen és 59 naposan a legidősebb játékos lett, aki gólt szerzett a Bajnokok Ligája főtábláján. A pályafutása során kizárólag az AS Roma és az olasz válogatott színeiben lépett pályára, 2017-es visszavonulása után klubja kötelékében maradt.

