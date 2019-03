Ez az öt új csapat csatlakozhat a Forma-1-hez

Az F1 vezérigazgatója, Chase Carey azt mondta, hogy a tervezett szabálymódosításoknak köszönhetően új felekkel ülhet le a tárgyalóasztalhoz. A motorsport.com összeállítása szerint számos olyan jelölt van, amelynek megvan a kapacitása arra, hogy az F1-ben versenyezzen.

Audi

Az Audi csatlakozhat a Forma-1-hez, mert a Formula E-ben és a DTM-ben indul ugyan, de a Porsche is csatlakozni fog a Formula E-hez, így a Volkswagen-csoporton belüli harc lehetne a teljesen elektromos szériában. Az F1 hibrid technológiája észszerű érv lenne az Audi belépéséhez, miközben ha nem harcolnának a Porschével, azzal maximalizálhatnák a befektetésükre jutó bevételt.

Prema

Remek eredményeket tud felmutatni a Forma-sorozatok alsóbb kategóriáiban, az F1-es részvételhez viszont nagyobb anyagi támogatásra lenne szüksége, amire akár megoldást jelenthet, ha valamelyik istálló partnercsapataként működne az F1-ben. A Ferrari és a Prema pedig remek kapcsolatban van egymással...

SMP Racing

Az SMP hatalmas összegeket fektet a fiatal orosz pilótákba, többek között ennek köszönhető az is, hogy Szergej Szirotkin a Williamsnél versenyezhetett 2018-ban. Már csak az Orosz Nagydíj miatt is kifejezetten csábító lehet a csatlakozás, főleg úgy, ha orosz pilótával tehetnék meg. És a pénz tényleg nem lehet akadály, ezt bizonyítja az is, hogy saját LMP1-es csapata is van, ahol Jenson Button az egyik pilóta.

Andretti Autosport

Az amerikai csapat jó kapcsolatot ápol a McLarennel, elég csak Fernando Alonso Indy 500-as lehetőségeire gondolni, illetve Zak Brown és Michael Andretti szoros együttműködésére a Walkinshaw Andretti United Supercars-csapatnál. Tehát a B-csapat lehetősége itt is adott lenne.

Aston Martin

Lényegében már most is jelen van az F1-ben a Red Bull oldalán, és a múltban többször is felmerült, hogy mint motorgyártó is beszállna a száguldó cirkuszba. Az Aston Martin szeretné növelni jelenlétét az F1-ben. Tapasztalata ahhoz kevés, hogy saját gyári csapatot indítson, de partnercsapatkénti együttműködés számukra is megoldást jelentene.

