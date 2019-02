Élre állt a Manchester City

Pep Guardiola menedzser csapata az első félidő hosszabbításában Aymeric Laporte góljával szerzett vezetést, majd a második félidő ráadásában Gabriel Jesus is eredményes volt. A manchesteriek ezzel utolérték, és jobb gólkülönbségüknek köszönhetően meg is előzték a tabellán a Liverpoolt, amely a vesztett pontokkal még így is jobban áll.