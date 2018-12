Szoboszlai Dominik: Ausztriában azt hittem, más bolygón vagyok

Terjedelmes interjút közöl a 24.hu a magyar labdarúgás legnagyobb ígéretének tartott Szoboszlai Dominikkel. A 18 éves középpályás az osztrák Sazlburg tartalékcsapatában edződik - a Lieferingnél -, de nem zárt rossz évet, átlagosan kevesebb, mint 90 percenként van benne gólban gólszerzőként vagy gólpassz gazdájaként, ami posztján nem rossz teljesítmény.

Az U21-es és az U19-es válogatottnál is számításba vett futballista, aki utóbbi csapattal elitkörbe jutott a korosztályos Európa-bajnokságon, túlvan élete első mesterhármasán is - az osztrák felnőtt másodosztályban -, és csereként beállva már élvonalbeli gólszerzőnek is mondhatja magát salzburgiként.

Szoboszlai úgy véli, a legjobb helyen van a fejlődése szempontjából: "nem az volt a cél, hogy a lehető legnagyobb nevű klubba igazoljak, hanem azt néztük, hol van a legnagyobb esélyem top játékossá válni, és találni egy olyan csapatot, amely biztosítja a folyamatos előrelépést és játéklehetőséget".

A legnagyobb különbség egy magyar és egy osztrák edzés között szerinte a "pörgés" intenzitása,

de gyorsan tudott alkalmazkodni, és már németül és angolul is könnyen kommunikál a társakkal.

Amikor Ausztriába igazolt, eleinte azt sem tudta, "melyik bolygón van", akkora volt a különbség az itthoni viszonyokhoz képest.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy

Szoboszlai az első magyar tizenéves, akinek forgalmi értéke elérte az 1 millió eurót,

a Transfermarkt adatai szerint összességében is a 9. legértékesebb focistánk.

Kifejezetten szeret nyomás alatt játszani, és egyelőre nem foglalkozik vele, hogy a korosztályos és nem a felnőtt magyar válogatottban játszatják. De persze élete vágya, hogy győztes gólt szerezzen Szlovákia ellen - a felnőtt válogatott Nagyszombatban esedékes Eb-selejtezőjén.

Nyitókép: Kovács Tamás