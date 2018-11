Érsek járt Michael Schumachernél: érzékeli a körülötte lévőket

Csaknem öt éve szenvedett súlyos síbaleset Michael Schumacher Franciaországban, és azóta csak találgatja a világ, mi lehet a hétszeres Forma-1-es világbajnokkal. A család nem ad információt róla, legfeljebb a genfi birtokra bebocsátást nyerő elbeszéléseiből érkeznek információk a német autóversenyző rajongótáborához.

Most meglepő vendég osztott meg néhány gondolatot a német Bunte magazinnal. Georg Gänswein német érsek, a Pápai Ház prefektusa, XVI. Benedek pápa személyi titkára még 2016 nyarán járt Michael Schumacher otthonában. A találkozóról a család érdekében nem árult el mindent az egyházi elöljáró, de néhány részletet megosztott a lappal: "Szemben ültem Michaellel, megfogtam mindkét kezét, és ránéztem. Az arca a mindannyiunk által jól ismert arc, csak egy kicsit teltebb.

Érzékeli a körülötte lévő, szerető embereket, akik gondoskodnak róla és – Istennek hála – megóvják őt a nyilvánosság kíváncsiságától."

Az érsek hozzátette, hogy egy beteg embernek mindig diszkrécióra és megértésre van szüksége, és szerinte a család, amelynek Corinna, a feleség a lelke, egyfajta védőketrec Michael Schumacher körül, amire szüksége is van.

Georg Gänswein, aki 2017 nyarán elvitte Corinna Schumachert és két gyermekét Ferenc pápa audienciájára is, belefoglalja imáiba Schumachert és a családját is. "A támogató szavak nemcsak Michael közeli hozzátartozóinak adnak erőt, hanem világszerte a szurkolói millióinak is" - mondta az érsek.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari