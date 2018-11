Zokogott a német-holland rangadó játékvezetője

A 2-2-es döntetlen véget érő mérkőzés után a hollandok védője, Virgil van Dijk vigasztalta a játékvezetőt. A gelsekircheni meccset levezette Hategan, de amint lefújta a találkozót, kitörtek belőle az érzelmek. A Liverpool hátvédje ekkor ment oda hozzá, hogy megtudakolja, mi történt.

"Összetört, ott állt könnyekkel a szemében, mert elvesztette az édesanyját - mondta Van Dijk. - Sok erőt kívántam neki, és azt mondtam, jól vezette a meccset. Apróság, de remélem, segített neki."

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle, Virgil #VanDijk went towards him to comfort him while crying. This is beautiful. #GERNED #UEFANationsLeague pic.twitter.com/LhjYpFK4VC