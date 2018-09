Nem bírtak a németekkel a világbajnok franciák – Nemzetek Ligája

A németek hét, a franciák három alkalommal találták el a kaput. A francia kapuban remek teljesítményt nyújtott a válogatottban bemutatkozó Alphonse Areola.

A 2-1-es vendégsikerrel zárult cseh-ukrán összecsapás világítási problémák miatt negyedórás csúszással kezdődött Magyarhradison (Uherské Hradiste).

Az Örményország-Liechtenstein találkozót emberelőnyben befejező örményeknek az is belefért, hogy Henrik Mhitarjan büntetőt hibázott.

A sorozat első gólját Giorgi Csakvetadze szerezte – a Kazahsztán-Georgia-meccsen –: a 19 éves középpályás a 69. percben balról indulva a tizenhatos vonaláról kilőtte a hosszú felső sarkot, ezzel második válogatott mérkőzésén másodszor talált be. A vendégek egy öngólnak köszönhetően tovább növelték előnyüket, s elsőként gyűjtötték be a három pontot a Nemzetek Ligájában.

A osztály:

1. csoport:

Németország-Franciaország 0-0

B osztály:

1. csoport:

Csehország-Ukrajna 1-2 (1-1)

gólszerzők: Schick (4.), illetve Konopljanka (45+1.), Zincsenko (93.)

4. csoport:

Wales-Írország 4-1 (3-0)

gólszerzők: Lawrence (6.), Bale (18.), Ramsey (37.), C. Roberts (55.), illetve Williams (66.)

C osztály:

3. csoport:

Szlovénia-Bulgária 1-2 (1-1)

gólszerzők: Zajc (40.), illetve Krajev (3., 59.)

Norvégia-Ciprus 2-0 (2-0)

gólszerző: Johansen (21., 42.)

D osztály:

1. csoport:

Lettország-Andorra 0-0

Kazahsztán-Georgia 0-2 (0-0)

gólszerzők: Csakvetadze (69.), Malij (74., öngól)

4. csoport:

Gibraltár-Macedónia 0-2 (0-2)

gólszerzők: Trickovszki (19.), Alioszki (35.)

Örményország-Liechtenstein 2-1 (1-1)

gólszerzők: Pizzelli (31.), Barszegjan (76.), illetve Wolfinger (33.)

kiállítva: Polverino (74., Liechtenstein)

A válogatottak a Nemzetek Ligája minden osztályában négy csoportban játszanak oda-visszavágós alapon. Az eredmények alapján a B, a C és a D osztály csoportgyőztesei feljutnak, az A, a B és a C osztály csoportutolsói pedig kiesnek.



Az A osztály négy csoportgyőztese jövő júniusban négyes döntőn vesz részt.



Négy Európa-bajnoki helyet is meg lehet szerezni a sorozatban. Alapesetben minden osztályban a csoportgyőztesek 2020 márciusában megmérkőznek az indulási jogért, valójában viszont azok a csapatok szerepelnek majd a rájátszásokban, amelyek az adott osztályban a legelőkelőbb helyen zártak, de a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradtak a részvételt garantáló első és második helyekről.