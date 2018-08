Kapás Boglárka: "egy éjszakám volt, hogy összekapjam magam"

"Egy éjszakám volt, hogy lelkileg és fizikailag is összekapjam magam, de tudtam, hogy a 200 pillangó jó lesz. Egész évben jól ment ez a szám, edzésen is, sokkal motiváltabb voltam, mint gyorson, edzéseken és az évközi versenyeken is" - mondta Kapás Boglárka az InfoRádióban. A rosszul sikerült 800 gyors döntője után jött a kirándulás a régi-új úszásnemébe. Nyolc éve ifjúsági olimpiát nyert ebben a számban, de azóta nem is készült rá, idén viszont ismét megpróbálta.

"Teljesen teher nélkül tudtam odaállni, semmilyen elvárás nem volt felém, csak kipróbáltam magam, és tudtam, hogy ez már előny a többiekkel szemben. Nagy szeretem ezt a számot, élvezem minden méterét" - mondta az Újpest úszója, és állítja, nagy szerepe volt a sikerében annak, hogy senki sem várta tőle még azt sem, hogy dobogóra álljon. Ő viszont biztos volt benne, hogy jól fog sikerülni ez a szám.

"Olyan élvezettel úsztam, mint már régen, utoljára talán az olimpián - mondta a versenyző, az edzője, Virth Balázs viszont nem volt ilyen magabiztos, nagyon izgult Kapás sikeréért. - Sokkal jobban izgult, különösen a középdöntőben, mert előző nap úsztam a 800 gyors döntőjében, és tudtuk, hogy utána a pillangó nagyon fog fájni, különösen az előfutam, és így is volt, az volt a legnehezebb, de ő félt attól is, hogy még a délutáni középfutamban is fáradt leszek, de én nem izgultam, biztos voltam benne, hogy továbbjutok. Utána nevettünk is rajta, hogy miért kellett izgulnia. Sőt a döntő előtt is eszembe jutott, hogy szólok neki, ne izguljon, de tudtam, hogy úgyis felesleges..."

