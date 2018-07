Diego Maradona lett a fehérorosz Dinamo Breszt futballklub elnöke, a posztját ünnepélyes körülmények között foglalta el. Az 57 éves argentin legenda még májusban fogadta el a két éve még csődben lévő egyesület ajánlatát, és hároméves szerződést kötöttek. A mostani bemutatásán lelkesen üdvözölte a közönség, egy terepjáróból integetett a szurkolóknak a stadionban, és közben meglepő dolgokat beszélt.

Diego Maradona visszavonult argentin válogatott labdarúgó a Dinama Breszt labdarúgóklub vezetésétől ajándékba kapott briliánsgyűrűvel a kezén. (MTI/EPA/Taccjana Zenkovics)

"Szeretnék egy közös fényképet Lukasenkával" - mondta Maradona, aki a FIFA nagyköveteként az elmúlt heteket Oroszországban, a világbajnokságon töltötte, és többször is megbotránkoztatta, időnként megijesztette rajongóit. Most tehát azt szeretné, hogy a fehérorosz államfő is a Dinamo szurkolója legyen. A klubnál viszont azt remélik az igazolástól, hogy mivel Maradona a tervek szerint Bresztben él majd, sokan látogatnak a városba és a stadionba, hogy találkozhassanak az egykori klasszissal.

Megérkezett a fehéroroszországi Breszt nemzetközi repülőterére. (MTI/EPA/Taccjana Zenkovics)

„Azt hittem, az én koromban már nem adatik meg, hogy irányíthassak és naggyá tehessek egy klubot. Nagyon hálás vagyok, hogy szerződtettek, kevés jobb történt velem az életem során" - mondta Maradona, majd megnézte, amint a bajnokságban a hatodik helyen álló, de a legutóbbi négy meccsét megnyerő Dinamo hazai pályán 3-1-re kikap a a Sahtyor Szoligorszktól.

Maradonaa Dinama Breszt sajtótájékoztatóján. (MTI/EPA/Taccjana Zenkovics)

Nyitókép: MTI/EPA/Taccjana Zenkovics