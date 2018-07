Kockázatos Hosszú Katinka döntése

Hosszú Katinka Los Angelesben tréningezik korábbi edzőjével, Dave Salóval. A tréner egészen 2012-ig irányította Hosszú felkészülését. A hétszeres világ- és 13-szoros Európa-bajnok úszó az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságig kérte fel Salót a munkára.

„Katinka életében bekövetkezett egy súlyos magánéleti válság, amely a speciális helyzet kapcsán természetszerűleg hozta magával a szakmait is. Ezért persze haragudni nem lehet, bizakodni viszont a jövőt illetően nehéz, hiszen az ismeretlen, az új kapcsán mindannyiunkban van mindig félsz. Na, éppen ezt érzem én most” – mondta a hírekre reagálva Sós Csaba szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak.

„Egyfelől meglep a döntése, már csak a múltbeli történések miatt is. Dave Salo és Hosszú Katinka kapcsolatának nem volt túl szép a vége, és ne feledjük azt sem, hogy a római vébéarany ellenére sem minősíthető a közös munkájuk sikeresnek. Hordoz tehát magában némi kockázatot, hogy újra együtt dolgoznak, viszont kétségkívül erősítheti őket, hogy ismerik egymást. De nincsenek jó érzéseim: ahogyan Nagy József és Gyurta Dániel együttműködése nem vált be, a Salo-Hosszú kapcsolat sem biztos, hogy tökéletes. Az úszás mérhető sportág, az Európa-bajnokságon majd képet kapunk róla, hol is tart Katinka, képes volt-e segíteni neki Dave Salo” – fejtette ki.

Nyitókép: Illyés Tibor