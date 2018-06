Rossz játékkal győzött a francia válogatott, az argentinok nehéz helyzetbe kerültek

A délután első mérkőzésén a dán válogatott gyorsan, már a hetedik percben vezetést szerzett az ausztrálok ellen Christian Eriksen találatával. Bert van Marwijk együttese még az első félidőben egyenlített, méghozzá az első mérkőzésen szerzett találatához kísértetiesen hasonló találattal. Ahogyan a franciák ellen Samuel Umtiti, most a dán Youssuf Poulsen ütött bele kézzel a labdába. Mile Jedinak, ahogyan az első meccsükön, úgy most is magabiztosan rúgta be a büntetőt.

Az ausztrálok eddig tizenhárom gólt szereztek világbajnoki történetükben, ezekből négy volt a büntetőből rúgott. Ez 31 százalék, a legmagasabb arány a világbajnokságokon legalább tíz gólig eljutott csapatok között. A dánok 571 perc után kaptak ismét gólt válogatott mérkőzésen. A második félidőben inkább az ausztrálok játszottak veszélyesebben, de nem tudtak újabb gólt elérni. Van Marwijk továbbra sem adott játéklehetőséget Tim Cahillnek. A dánoknak négy pontja van, a franciáknak hat, s már továbbjutottak. Az ausztráloknak egy, a peruiaknak nulla.

Ha a két európai csapat döntetlent játszik egymással a harmadik körben, a franciák csoportelsők, a dánok pedig az ausztrál-perui meccs eredményétől függetlenül ugyancsak továbbjutók.

A francia válogatott egyáltalán nem játszott jól,

de Kylian Mbappé góljával 1-0-ra nyert a peruiak ellen, s már készülhet a nyolcaddöntőre. A korábbi világversenyeken ilyen helyzetben a „kékek” szinte mindig a harmadik mérkőzésen a kevesebbet szereplő tartalékokat játszatták. Mbappé az első francia futballista, aki tizenévesen Eb-, vagy vb-mérkőzésen gólt szerzett, ebből következően minden idők legfiatalabb francia gólszerzője a nagy tornákon.

Még egy csavar: Mbappé az első francia gólszerző, aki az 1998-as világbajnoki diadal óta született. Elismerésre méltó, hogy a franciák a legutóbbi nyolc, dél-amerikai rivális ellen vívott vb-meccsükön veretlenek maradtak, 1986 óta nem kaptak gólt dél-amerikai csapattól vb-találkozón. A franciák 1994-ben nem jutottak ki a világbajnokságra – a bolgár Emil Kosztadinov gólja üttöte ki őket – azóta 1998-ban, 2006-ban és 2014-ben túlmentek a csoportkörön, a közteseken, 2002-ben és 2010-ben nem. Most megszakadt ez a sorozat, a franciák legnagyobb örömére. Ez a találkozó hozta a világbajnokság tizenegyedik 1-0-s eredményét!

A nap legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését Nyizsnij Novgorodban a horvát és az argentin válogatott játszotta. A horvát játékosok azt mondták a meccs előtt, hogy egyénileg jobb futballisták, mint az argentinok Messi nélkül. Ezen a mérkőzésen sokkal jobbak voltak a Messivel felálló Albicelesténél. Meggyőző teljesítménnyel 3-0-ra nyertek, s ezzel már ők is továbbjutottak. Két évtizedes világbajnoki történetükben mindössze egyszer győztek a mostaninál nagyobb különbséggel, négy éve Kamerun ellen (4-0). Kétségtelen: eddig az oroszok mellett a horvátok nyújtották a legmeggyőzőbb teljesítményt, ráadásul erősebb ellenfelekkel szemben, mint a rendezők.

Az első játékrészben is fölényben voltak, de akkor még nem esett gól. A másodikban három is, Rebić, Modrić és Rakitić lőtte, egyik szebb volt, mint a másik. Luka Modrićot és Ivan Rakitićot a világon mindenütt ismerik, egyikük a Real Madrid, másikuk a Barcelona játékosa. Ante Rebić a vb előtt nem lehetett biztos a kerettagságban, aztán az Eintracht Frankfurt a bayern München elleni kupadöntőjében nagyszerűen játszott, bekerült a vb-re utazók közé. Most pedig remek gólt lőtt.

Az argentinoknak szinte semmi sem sikerült, a vereséggel nehéz helyzetbe kerültek,

de a továbbjutásukat illetően sok függ attól, mire mennek az izlandiak a nigériaiak ellen. Ha nyernek, Argentína nagy bajban van. A dél-amerikaiak válogatottak nyolc mérkőzést játszottak eddig a világbajnokságon, s csak az uruguayiak tudtak mérkőzést nyerni, igaz, ők kettőt is. Az argentinoknak ez volt a legsúlyosabb veresége a csoportszakaszban az 1958-as, csehszlovákok elleni 1-6 óta. Legutóbb 1974-ben fordult elő, hogy az első két csoportmeccsükből egyet se nyerjenek meg. Lionel Messi minden más játékosnál többször lőtt eddig kapura a világbajnokságon, de gólt még nem szerzett.