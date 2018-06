Märcz Tamás: ez nem visszavágó volt, de nagy győzelem

A magyar férfi vízilabda-válogatott bejutott a legjobb négy közé a Duna Arénában a Világliga nyolccsapatos szuperdöntőjében. Märcz Tamás együttese a negyeddöntőben 6-6 után ötméteresekkel győzte le a világbajnok horvát csapatot, és a japánokkal küzdhet meg péntek este a fináléba kerülésért.



"A terv az volt, hogy erősen kezdünk, és még megpróbálunk rákapcsolni. Minden szünetben erre biztattam a fiúkat, de fékeztem is őket, hogy ne menjenek bele egy öngyilkos rohanásba. Megvolt az egyensúly" - mondta az InfoRádióban a kiharcolt továbbjutás után Märcz Tamás.

Ivica Tucak, a horvát és Märcz Tamás, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kezet fog a negyeddöntő után

MTI Fotó: Czagány Balázs

Sokan a tavalyi, budapesti, elveszített világbajnoki döntő visszavágójaként emlegették a mostani párharcot, de a szövetségi kapitány nem így tekintett erre az összecsapásra.

"Valóban az utolsó meccs a horvátokkal a tavalyi döntő volt, de minden torna egy új torna. Miénk is teljesen más csapat, és övék is, három-négy helyen változtattak. Ennek ellenére a egy picit benne volt a levegőben, hogy a visszavágónak tűnjön.

Nagy dolog legyőzni a horvát csapatot bármilyen versenyen.

Sokan leírták a magyar válogatottat, nem is tartották esélyesnek, hogy bejusson a Világligában a négy közé, de én ezt nem így gondoltam, és a játékosok sem. És szeretném, ha ez így is maradna.

Lehet, hogy nem mi vagyunk most a világ legjobb csapata, de érmeket szeretnénk nyerni. Lesz, amikor sikerül, és lesz, amikor nem.

Ez egy hosszú távú építkezés, a cél elsősorban a tokiói olimpia. Amilyen érmet addig nyerünk, minden ajándék" - értékelt a szövetségi kapitány.

Komoly fizikai és taktikai csata volt

"Nagyon kemény meccs volt, inkább az erő dominált, mint a szép játék, de mindig ilyen meccseket játszunk a horvátokkal. A fáradtság jelei is mutatkoztak a csapatokon, ezért volt a kevés gól. Komoly fizikai és taktikai csata volt, és örülök, hogy nem rontottuk el a végét, mint a montenegrói meccsen. Tanultunk belőle" - mondta a válogatott egyik centere, Mezei Tamás az InfoRádiónak.

Az egész meccset egy úszóversenynek érezte, amely sokat kivett a játékosokból. A gond szerinte az, hogy a válogatott még nem egy összeszokott társaság, három nagy klubból érkezett a legtöbb játékos, és amikor fáradt az ember, visszajönnek azok az automatizmusok, amelyeket a klubban tanultak, márpedig ez nagyon különböző. Mezei Tamás hozzátette, most azon kell dolgozni, hogy legyen ilyen automatizmus a válogatottban is.

"Ez egy fiatal társaság, mindenki bízik a másikban, nem veszi el a hitét.

Ha az elején hátrányba kerülünk, akkor nehezebben állunk fel, mint az Európa-kupán is kiderült, de most jól játszottunk, betartottuk, amit elterveztük. Megérdemelte ezt a győzelmet a közönség és a csapat is" - mondta Mezei Tamás.