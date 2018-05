Üzent a BL-döntő után Bogdán Ádám

Gratulált társainak a Bajnokok Ligája-döntő után Bogdán Ádám, a csapat kapusa.

A magyar labdarúgó is ott volt Kijevben a szombati döntőn, de nem nevezték be a keretbe. A tévéközvetítésben is látszott, ahogy Bogdán Ádám vigasztalja a kettőt hibázó Loris Kariust.

A kapus közösségi oldalán azt írta, szerencsésnek tartja magát, hogy a Liverpool-család tagja lehet. Gratulált társainak és a szurkolóknak, és úgy érzi, az együttes jövőre még jobb lesz.

A hírek szerint ugyanakkor Bogdán a nyáron távozik Liverpoolból, mert kevés lehetőséget kapott.