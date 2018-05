Sós Csaba: Katinkának most kell segítő kezet nyújtanunk

A most kialakult helyzetben is minden szükséges támogatást megad a Magyar Úszó Szövetség Hosszú Katinkának - hangsúlyozta az InfoRádiónak Sós Csaba szövetségi kapitány.

Egyelőre mi is csak magát a tényt ismerjük, a folytatást nem - valószínűleg mert Katinka sem tudja még, hogyan tovább. Mivel ez egy magánéleti probléma, nehéz belelátni, el kell fogadnunk a helyzetet - mondta Sós Csaba.

Katinka rendszeresen edzésben volt és most is edzésben van - tette hozzá a szövetségi kapitány. A legfontosabb, hogy az olimpiai címeit két év múlva védje meg, ehhez még nincs késésben. Az idei Európa-bajnokság viszont nyilván nem olyan lesz, mint ha nem történt volna ez a szakítás - mondta, hozzátéve, hogy Hosszú Katinkának most kell a legnagyobb segítség.

"Nyilván amikor a legnagyobb bajban van, akkor kell segítő kezet nyújtanunk. Minden támogatást meg fog kapni a szövetségtől is és személy szerint tőlem is"

- jelentette ki Sós Csaba.