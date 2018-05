Diego Simeone: párosan szép az élet?

Lyon ad ma otthont az első idei nemzetközi labdarúgó-kupadöntőnek. Az Európa Liga serlegéért az Atlético Madrid és az Olympique Marseille játszik.

Diego Simeone 2011 óta dolgozik az Atléticónál, azóta

minden páros esztendőben elvitte nemzetközi kupadöntőbe a csapatát.

Az első idény végén megnyerte az Európa Ligát az Athletic Bilbao ellen, majd 2014-ben és 2016-ban veszített a Bajnokok Ligája végjátékában a Real Madriddal szemben. Nem csak az különleges, hogy az összes páros évben legalább döntős volt, hanem csupán most, a negyedik alkalommal játszik csapata nem spanyol, tehát külföldi ellenféllel.

Hat év nagy idő, de az Atlétire amellett, hogy mindig is hajlandó volt lemondani csatárcsillagairól (Fernando Torres, Sergio Agüero, Diego Costa, Radamel Falcao, s talán a nyáron a névsorba illeszthető lesz Antoine Griezmann neve is),

a hátsó alakzat állandónak és stabilnak mondható.

Juanfran 2011, az uruguayi Diego Godin 2010, a brazil Filipe Luís (a Chelsea-nél töltött 2014–2015-ös kirándulástól eltekintve) ugyancsak 2010 óta az Atlético Madrid játékosa.

A középpályások közül a saját nevelésű Koke 2009 óta tartozik az első csapat keretéhez, Saúl Ñíguez tizennégy évesen, 2008-ban került a klubhoz, azóta egyetlen szezont (2013–2014) töltött máshol, a Rayo kölcsönjátékosaként. Gabi, a csapatkapitány 2011-ben, Simeonéval együtt érkezett, de ő is az Atlético nevelése, 2002 és 2007 között is ott játszott. Saját nevelésű a ghánai Thomas Partey is, Antoine Griezmann, Ángel Correa és Jan Oblak 2014-ben érkezett.

Diego Costa külön szám: 2007-ben, tizenkilenc éves korában került az Atléticóhoz, de akkor még nem fért be, a klub előbb kölcsönadogatta, majd el is adta. A brazil származású csatár 2010-ben visszatért, majd Simeone érkezése után még egyszer kölcsönadták, de aztán az első számú támadóvá nőtte ki magát. 2014-ben, az elveszített BL-döntő után a Chelsea-hez igazolt, ahonnan jogilag idén januárban tért vissza, akkortól játszhatott újra a klubra kirótt átigazolási stop miatt.

Az Olympique Marseille-t Rudi Garcia irányítja, egy apai ágon spanyol felmenőkkel bíró, de francia edző, aki pályafutása legnagyobb nemzetközi sikerét érte el a döntőbe jutással. A Lille OSC-vel francia bajnok és kupagyőztes volt 2011-ben, az AS Romával olasz bajnoki ezüstérmes 2014-ben és 2015-ben. Az Olympique Marseille-t 2016 októberében vette át, csak három nappal azt követően, hogy a jelenlegi tulajdonos, Frank McCourt megvásárolta az egyesületet.

Garcia egyik nap még az AS Roma edzője volt, a következőn az OM-é.

A francia klub 2004-ben, a spanyol Valencia ellen játszott legutóbb európai kupadöntőt, akkor 2-0-ra veszített, pedig olyan játékosai voltak, mint Fabien Barthez, Mathieu Flamini vagy Didier Drogba.

A mostani keretben is akadnak jó játékosok, még ha nincs is világbajnok, mint Barthez, vagy olyan kvalitású csillag, mint Drogba. A kapus Steve Mandanda, valamint a brazil Luiz Gustavo, aki BL-győztes volt a Real Madriddal, bekerült a francia hivatásos játékosok választásán az Év csapatába a mostani idény végén. Dimitri Payet Eb-ezüstérmet nyert a francia válogatottal 2016-ban. Adil Rami Európa Ligát a Sevillával 2016-ban. Rolando 2011-ben a Portóval nyerte el ugyanezt a serleget.

A lyoni találkozó 20.45-kor kezdődik, a Digisport 1 és az RTL II is közvetíti.