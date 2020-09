Egy hete stagnál itthon az új fertőzöttek száma - Hírösszefoglaló

Egy hete stagnál az új, igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette: mindenki számára ingyenes a PCR-teszt Magyarországon, akinek arra szüksége van.

Újabb 750 embernél igazolták a koronavírus-fertőzést Magyarországon és 7 krónikus beteg meghalt. Az aktív fertőzöttek száma 15.673-ra nőtt. Jelenleg 549 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 21.200 embernél mutatták ki a fertőzést, az elhunytak száma 709-re emelkedett, 4.818-an már meggyógyultak.

Készen áll a magyar egészségügy a növekvő betegszámmal együtt járó feladatok ellátására - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Elsődlegesen a Dél-pesti Centrum Kórház, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház fogadja a középsúlyos és súlyos koronavírusos betegeket. A megnövekedett járványügyi feladatok ellátásához szükség van további szakemberek vezénylésére az adott intézményekbe.

Az Európai járványközpont szerint fokozott aggodalomra ad okot a helyzet 7 uniós tagállamban. A jelentés azt írja: Magyarországon, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Máltán, Spanyolországban és Romániában nagyon magas a súlyos esetek, a kórházi ápolásra szorulók és a halálos áldozatok aránya.

Nem tartja áttörésnek az Európai Bizottság szerdán bemutatott migrációs javaslatcsomagját a magyar kormányfő. Orbán Viktor miniszterelnök azután beszélt erről, hogy lengyel és cseh hivatali partnerével együtt az Európai Bizottság elnökével tárgyalt Brüsszelben. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: az áttörés akkor következne be, ha elfogadnák azt a magyar javaslatot, hogy senki nem léphet be az Európai Unióba addig, amíg valamely tagállam a vonatkozó jogi eljárást lezárva be nem engedi az unió területére.

Az MNB elnöke szerint új pénzügyi forradalom kezdődik a világban. Matolcsy György az 58. Közgazdász-vándorgyűlésen arról beszélt, hogy átalakul a jegybankok szerepe és bővül a jegybankok mandátuma, ami számos kihívást jelent majd a pénzügypolitikában. Egyre inkább a nem hagyományos eszközökkel élnek majd. Az árstabilitás mellett más mandátumok is megjelennek és a fenntarthatóság felé mozdulnak el.

Eddig 904 vállalat kötelezte el magát beruházások végrehajtása mellett, amelyek 155 ezer munkahelyet tartanak meg - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a várpalotai központú Pannon Sütő Kft. szerződésátadási ünnepségén hangsúlyozta: a 432 millió forintos beruházáshoz a kormány 216 millió forinttal járult hozzá. Ismét úgy vélte: a magyar gazdaság a magyar emberek munkájától lesz sikeres.

Az ENSZ-főtitkára a legrosszabbtól tart, ha a világ ugyanazzal a megosztottsággal és zűrzavarral kezeli a klímaváltozás elleni harcot, mint a koronavírus-járványt. António Guterres a Biztonsági Tanács előtt úgy vélte, hogy a járvány kicsúszott az ellenőrzés alól világszerte harmincmillió igazolt fertőzöttel és egymillióhoz közelítő halálozással.