Lesz új családvédelmi akcióterv, a háromgyermekes anyákra is kiterjesztenék az adómentességet - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a kormányinfón arról is beszélt, hogy februárban ismerteti az új gazdaságvédelmi akciótervet. A kormány elrendelte minden kórház felújítását, és annak befejezéséig más fejlesztésre nem ad pénzt. Bejelentette azt is, hogy július helyett már februártól lesznek ingyenesek a meddőségi kezelések. Orbán Viktor kitért arra is, hogy konkrét intézkedéseket tartalmazó klímavédelmi akcióterv készül, ennek részleteit februárban ismerteti a miniszterelnök. Beszélt arról is, hogy a magyar katonák addig maradnak Irakban, amíg az iraki kormány fel nem mondja az állomásoztatásukról kötött megállapodást. Beszélt arról is, hogy a fokozódó migrációs nyomás miatt a kormány növeli a déli határon szolgáló rendőrök és katonák számát.

Az ENSZ fellépését sürgette a közel-keleti feszültség csillapítása érdekében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter New Yorkban, a világszervezet fennállásának 75. évfordulója alkalmából rendezett nyílt vitán beszélt erről.

Az innovációs és technológiai miniszter szerint februártól többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz. Palkovics László az Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás megnyitóján bejelentette, hogy harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak és a magyar állami ösztöndíjas képzésben megállapított felvételi pontszám legfeljebb 400 pont lesz.

Decemberben 452,7 milliárd forint volt az államháztartási hiány. A deficit 2019-ben 1219 milliárd forint volt, ami 22 százalékkal haladja meg az éves előirányzatot.

Megkezdődött az új háromhengeres motorok gyártása a szentgotthárdi Opel-gyárban. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy az autógyártó 12 milliárd forintos beruházást hajtott végre a városban, ami szerinte azt is jelzi, hogy a francia tulajdonos hosszú távon számít a szentgotthárdi gyár dolgozóinak munkájára.

Elfogadta a brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást a londoni alsóház. Az egyezmény végleges ratifikációját célzó törvénytervezetet a képviselők háromnapi vita után, harmadik olvasatban szavazták meg. A törvénytervezet ezután a Lordok Háza elé kerül.

Jóváhagyta az Irán elleni új szankciókat az amerikai elnök. A Fehér Ház hamarosan bejelenti az új büntetőintézkedéseket, melyek a korábbiaknál is keményebbek lesznek - jelentette ki Donald Trump.

Amerikai tisztségviselők szerint az ukrán gépet közvetlenül a teheráni repülőtérről történt felszállása után Irán lőtte le - írja a Wall Street Journal. A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a gyanút az alapozza meg, hogy a gép roncsai nagy területen szóródtak szét.

Meghosszabbították a szükséghelyzetet a délkelet-ausztráliai Victoria államban, mert a következő napokban visszatérő hőhullám miatt jelentősen nőhet a bozóttüzek száma. Az államban a múlt csütörtökön hirdettek szükséghelyzetet a rendkívüli tűzveszély miatt.