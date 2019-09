Bértárgyalások, sztrájk és beruházások is jönnek - a nap hírei

Országos sztrájkot hirdettek október 10-re a közszolgálati és szociális ágazatban dolgozók szakszervezetei. Az érdekképviseletek indoklása szerint a kormány nem tartotta be ígéreteit. Márciusban a kabinet azt ígérte, hogy kidolgoz egy bérfelzárkóztatási programot és megteremti a jogalapját a szociális ágazatban dolgozók kollektív szerződésének legkésőbb június végéig. A szakszervezetek kérték a bíróságtól az elégséges szolgáltatások megállapítását, alternatív időpontként jelölték meg november 13-át, a szociális munka napja utáni napot.

Bértárgyalásokat kezdeményeznek a kormánnyal és a munkáltatóval a MÁV és a Volán társaságoknál működő szakszervezetek. Halasi Zoltán, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás elnöke elmondta: az idén lejár a 2017-ben kötött, 3 éves bérmegállapodás, de a munkaerőhiány kezelése is a tárgyalások megkezdését indokolja, ez a probléma ugyanis megfogalmazása szerint a MÁV-nál már néhány területen működési nehézséget okoz.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a keletről érkező beruházásoknak nagy szerepük volt abban, hogy a magyar gazdaság át tudott állni a technológiai újdonságok által meghatározott működésre. Szijjártó Péter a Denso Magyarország székesfehérvári logisztikai központjának átadásakor úgy fogalmazott: a magyar kormány keleti nyitása sem volt véletlen, hiszen a legmodernebb technológiákat kifejlesztő, azokat elsőként alkalmazó, nagy távol-keleti cégeknek egyre nagyobb lesz az európai gyártási kapacitása. Hangsúlyozta: erre jó példa az autóalkatrészeket gyártó japán Denso.

A védelem összes területén szorosabbra fűznék a négy visegrádi ország együttműködését a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák védelmi miniszterek. Az észak-morvaországi Ostravában szombatig tartó találkozón Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: erősíteni kell az együttműködést a négy ország fegyveres erői, a védelmi ipar fejlesztése és a közös beszerzések területén is. Csehország július elsején Szlovákiától vette át egy évre a visegrádi csoport elnöki tisztségét.

Az önkormányzatok által közvetlenül elérhető uniós források növelését sürgeti az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: az a kérdés, hogyan tudja szankcionálni Brüsszel az európai normákat megsértő kormányokat úgy, hogy ne büntesse az érintett államokat. Dobrev Klára, a DK EP-képviselője elmondta: már ma is vannak közvetlenül elérhető források, pártja pedig azon dolgozik, hogy a 2021-ben kezdődő új uniós pénzügyi ciklusban ezekből még több legyen.

Klímaügyi javaslatokat vittek az államfőnek ellenzéki parlamenti frakciók képviselői, független országgyűlési képviselők és a Momentum politikusa. A Sándor-palota előtt tartott közös tájékoztatójukon elmondták: azt szeretnék, ha a javaslatukban foglaltakat is képviselné Áder János az ENSZ hétfőn kezdődő klímacsúcsán. Több képviselő is megdöbbenésének adott hangot, amiért az államfő egy rádióinterjúban Magyarország kisebb felelősségéről beszélt klímaügyben a világ több országához viszonyítva.

Világszerte, a többi között Budapesten is tüntettek diákok és fiatalok a klímaváltozás elleni politikai cselekvést sürgetve. A demonstrálók a Svédországból elindult Péntekenként a jövőért mozgalomhoz csatlakoztak. Németország számos városában ezrek vettek részt a tiltakozó akciókban. Londonban a fiatalok Westminster kerületben tüntettek. Sadiq Khan londoni polgármester Twitter-bejegyzésében maga is azt kérte Boris Johnson miniszterelnök kormányától, hogy hozzon intézkedéseket. Európa számos országa mellett voltak tiltakozó akciók Ausztráliában, Indiában és több afrikai államban is.

Újabb szankciókat jelentett be az amerikai elnök Irán ellen. Donald Trump most Teherán központi bankját és szuverén alapját büntette meg. Az amerikai elnök már szerdán jelezte, hogy utasítást adott a pénzügyminiszternek az Irán elleni szankciók lényeges növelésére. Múlt szombaton dróntámadás érte Szaúd-Arábia olajlétesítményeit. A támadásért az amerikai kormányzat Iránt vádolta.

Az Európai Központi Bank következő elnöke szerint a globális gazdaság törékeny és veszélyben van. Christine Lagarde az AFP francia hírügynökségének nyilatkozva kiszámítható döntéseket sürgetett a világ jegybankjaitól, mivel azoktól függ a legnagyobb mértékben a gazdasági növekedés. A szakember felszólította a világ kormányait arra, hogy nagyobb szerepet vállaljanak a gazdasági gondok kezelésében ahelyett, hogy a jegybankoktól várnák a megoldást.

Nemzetközi Emmy-díjra jelölték Gera Marina magyar színésznőt az Örök tél című film főszerepéért. Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm kategóriájában kapott jelölést - közölte a Szupermodern Filmstúdió. A Nemzetközi Emmy-díj történetében ezek az első magyar jelölések. Idén 11 kategóriában 21 országból 44 jelölt versenyez a rangos elismerésekért. A díjakat november 25-én adják át New Yorkban.