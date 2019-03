Visszamenőleg is megsemmisíthető a tisztességtelen feltételeket tartalmazó devizahitel - Hírösszefoglaló

Az Európai Bíróság ítélete szerint megsemmisíthetők a magyarországi devizaalapú kölcsönszerződések. A testület kimondta: az uniós joggal ellentétesek azok a magyar jogszabályok, amelyek kizárják, hogy az árfolyamkockázattal összefüggő, tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó devizaalapú kölcsönszerződés visszamenőlegesen semmissé váljon. Az Európai Bíróság kifogásolja, hogy a devizahitelesek védelmében hozott 2014-es magyar törvények ugyan kizárták a bankok haszonszerzését az árfolyamrésből, de továbbra is az adósokra hárították az árfolyamkockázat viselését.

A hangnemért bocsánatot kér, de politikai álláspontját fenntartotta a Fidesz kizárását kezdeményező európai néppárti vezetőknek írt levelében a miniszterelnök. A Fidesz elnöke egyúttal felkérte a flamand kereszténydemokraták vezetőjét: vizsgálja felül a párt kizárására vonatkozó javaslatát. Wouter Beke válaszlevelében elfogadta Orbán Viktor bocsánatkérését, de közölte, pártja továbbra is támogatja a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. Később hasonlóan nyilatkozott több más tagpárt vezetője is. Manfred Weber az Európai Néppárt frakcióvezetője és csúcsjelöltje az első jelzésnek nevezte a bocsánatkérést, de szerinte ez nem oldja meg a Fidesz néppárti tagságával kapcsolatos alapvető kérdést.

Felvonulást szervez május 1-jére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete - jelentette be az érdekképviselet elnöke a Parlament előtti demonstráción. Az önkormányzati köztisztviselők és a kormánytisztviselők csütörtökön újabb, immár hatodik alkalommal tartottak sztrájkot. Boros Péterné a 12 pontos követelés közül továbbra is az azonnali béremelést nevezte a legfontosabbnak. A pedagógusok egy része is csatlakozott a közszolgálati dolgozók sztrájkjához. Hollik István kormányszóvivő ellenzéki kudarcnak tartja a sztrájkot, amelyet politikai akciónak nevezett.

Megállapodásra készül a szakszervezettel hétfőre tervezett egyeztetésen a METRO Kereskedelmi Kft. vezetése. A vállalat arról tájékoztatta az Inforádiót, hogy egy esetleges sztrájk sem éri készületlenül. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének követelései között egyebek mellett az szerepel, hogy minden munkakörben bruttó 210 ezer forint legyen a teljes munkaidőben dolgozók alapbére. A cég vezetése azt közölte: megvizsgálta a követeléseket és úgy vélte: a bértárgyalások év eleji lezárulta után már csak személyes egyeztetésen lehet megvitatni az igényeket.

Nem vette nyilvántartásba a Momentum Mozgalmat az európai parlamenti választásra a Nemzeti Választási Bizottság. A testület azért utasította vissza a szervezet jelentkezését, mert a bejelentőlapon feltüntetett székhelycím nem egyezett meg a bírósági nyilvántartásban szereplővel, illetve, mert a bejelentő Fekete-Győr András képviseleti jogosultsága a nyilvántartás szerint már tavaly nyáron megszűnt. Az NVB a korábban nyilvántartásba vett 14 párt mellé újabb három tömörülést, köztük az LMP-t regisztrálta.

Az LMP után a Jobbik is Puzsér Róbertet támogatja a főpolgármester-választáson. A független jelölt erről kötött megállapodást a két párt országos vezetőivel és fővárosi elnökeivel. Puzsér Róbert úgy fogalmazott: a konzervatív, a liberális és a szocialista értékek felé is nyitott, azok bármelyikének szélsőségei felé azonban nem. Potenciális partnerként említette még a Momentumot. Bencsik János, a Jobbik fővárosi elnöke jelezte: a kommunikáció, a kampánytevékenység és -finanszírozás mellett minden kerületben szorosabb politikai együttműködésre fognak törekedni.

Véget ért az influenza járvány - jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szervezet adatai szerint március 4-e és 10-e között 13.900 ember fordult orvoshoz influenzaszerű megbetegedés miatt, ami 35 százalékkal kevesebb, mint az előző héten. A virológiai vizsgálatok az előző heti 29-cel szemben a múlt héten összesen 7 influenzavírust azonosítottak. A betegek többsége gyermek és fiatal felnőtt volt.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt az ország teljes területén visszavonta péntektől a tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A szervezet szerint az erdőben a tilalom visszavonása után is csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyeken, szélcsendes időben lehet tüzet rakni. Őrzéséről, eloltásáról és a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Magyarországon az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Megszavazta a londoni alsóház a Brexit határidejének elhalasztását. Ennek alapján Theresa May kormányfő azt fogja kérni Brüsszeltől, hogy a kilépés időpontja március 29-e helyett június 30-a legyen. Ez a viszonylag rövid halasztás az indítvány szerint akkor reális, ha az alsóház legkésőbb március 20-áig, vagyis a jövő heti uniós csúcs napjáig elfogadja a Brexit feltételrendszerét tartalmazó megállapodást.

Csaknem 8,3 milliárd eurót ajánlottak fel a résztvevők a Szíriában élő rászorulók és a környező államokban menedéket keresők támogatására a brüsszeli donorkonferencián. Az Európai Unió és az ENSZ által szervezett értekezlet résztvevői az idei évre 6,2 milliárd eurót ajánlottak fel. A támogatások mintegy kétharmadát az Európai Unió, illetve tagállamai jelentették be. Magyarország 14 millió euróra tett vállalást.