Márta István: az idővel és a pénzzel is harcban állnak a fesztiválok

A Magyar Fesztivál Szövetség éves rendes közgyűlését és szakmai konferenciáját tartotta a budai Fonóban. A beszélgetésen több város polgármesterével beszélgettek az ágazat jövőjéről.

A Magyar Fesztivál Szövetség tiszteletbeli elnöke, Márta István szerint az fesztiválágazat lendületet vett, de minden jel arra mutat, hogy visszafogottabbá vált. A Covid sok problémát okozott: voltak olyan fesztiválok, amelyek feladták, mások kitaláltak különféle módszereket, hogy meg lehessen tartani akár online, akár csökkentett formában a rendezvényeket.

A fesztiválszervezők arra az időszakra készültek, aminek most kellett volna beköszöntenie. Ebbe a világba jött bele a háború, az infláció, a nehéz gazdasági helyzet, úgyhogy "ugyanott ott állunk, ahol két évvel ezelőtt". Márta István szerint az online fesztiválok közösségi mivoltuk miatt ideiglenesek, mert nem lehet tévéképernyő előtt olyan közösségi élményekhez jutni, mint élőben.

Idén a fesztiválszövetség tagsága a gazdasági helyzet miatt késői pályázatok kiírására számít, miközben már jóval előbb el kell kezdeni egy fesztivál szervezését.

"A fesztiválszervezők általában kreatív emberek, itt az idővel is harcolunk, és a pénzzel is harcolunk"

– mondta Márta István. A szakmai konferencia segítségével feltárták a lehetséges irányokat. Volt egy beszélgetés polgármesterekkel, hiszen az önkormányzatok jelentős szerepet vállalnak nemcsak a fesztiválok helyszíneiben, hanem a segítségnyújtásban is.

A beszélgetésen többek közt részt vett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is. A városban olyan fesztiválok vannak, mint a Székesfehérvári Királyi Napok, a FEZEN könnyűzenei fesztivál vagy a Sárkányhajó Fesztivál. Megkérdezték, hogy nem szitokszó-e a fesztivál, egy olyan történelmi helyzetben, ahol a gázárak és a villamosáram árak mennek fel, és infláció van.

Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett a konferencián. Márta István szerint Budapest különleges helyszín, mert a kerületek, a különféle gazdasági vállalkozások vagy egyesületek csinálják azokat az immár nemzetközileg is nagyon elfogadott fesztiválokat, amire méltán büszkék. A Cziffra Fesztiváltól a Bartók Tavasz fesztiválig, A főváros 150 éves – együtt a város címmel tavaszi fesztivál lesz áprilistól. Lesz Mesterségek Ünnepe, Gourmet-fesztivál és még számos esemény, amelyek immár világhíressé tették a fővárost ilyen szempontból is.

A beszélgetésen részt vett Porga Gyula, Veszprém polgármestere. Európa Kulturális Fővárosában természetszerűleg megnövekedett a fesztiválok száma, a kérdés az volt, hogy mennyire lesznek fenntarthatók ezek az újonnan bevezetett rendezvények olyan szituációban, ahol a régiek is nehezen fenntarthatók.

A Veszprémfest, a Rozé, Rizling fesztivál, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, az Auer Fesztivál, a Kabóciádé Családi Fesztivál mellé újak jöttek be. A Régi Zenei Napokat, a Jazz Napokat, a Veszprém Blues Fesztivált mind el kell tartani. "Ebben az évben nincs probléma Veszprémben, ezek a fesztiválok ebben az évben meg megtarthatók" – mondta a szövetség elnöke.

A fenntarthatóság más kérdés: függ a fesztivál alakulásától, az inflációtól, és attól, hogy az önkormányzat milyen lépéseket tesz a kultúra életben maradásáért.

Panyola község polgármestere is részt vett a gyűlésen, aki a Panyolafeszt szervezője és vezetője. Panyola 557 fős lelkes községének fesztiválja nem a pálinkáról, hanem a kultúráról és a művészetről híres. A város messze van Budapesttől, viszont közel van a háborúhoz, mivel a határ 30 kilométerre van. Az eseményt befolyásolja a menekülthelyzet, ennek ellenére kitartással próbálják immáron a 14. alkalommal megtartani a fesztivált.

A konferencián felvetették, hogy egyáltalán

szükség van-e ezekben az időkben ennyi fesztiválra,

és miként látják a fesztiválok helyzetét a települések. Márta István szerint erre mindenki más választ adott: a főváros esetében olyan csodálatos és még kihasználatlan helyek vannak, melyek méltók lennének ahhoz, hogy látványában egy-egy kisebb, családi kulturális rendezvény helyszíne legyenek. A kényszer jó oldala, hogy átgondolják a fesztiválok a szerkezeti struktúraváltásokat. "Valahogy át fog alakulni a magyar fesztiválélet" – mondta Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség tiszteletbeli elnöke.

Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás