Brutális kártérítés egy bizarr per végén

A pert egy volt kanadai börtönőr, Robert Fletcher indította, aki azt állította, hogy az alkotást az 1970-es években vásárolta 100 dollárért, személyesen Doigtól a börtönben, ahol dolgozott. A művész azonban tagadja, hogy a képet ő festette volna, és kijelentette, hogy soha sem volt börtönben.

Fletcher a The New York Timers cikke szerint azt mondta, hogy Doigot LSD birtoklásáért ültették le, és ő volt a felügyelőtisztje. Azt is állította, hogy az 1976-ban készült festményen a "Pete Doige 76" aláírás szerepel.

A kép tulajdonosa és az értékesítéséhez segítséget ígérő chicagói műkereskedő, Peter Bartlow azt állította a Peter Doig ellen még 2013-ban indított keresetben,

a művész a volt börtönőre elleni bosszúból tagadta le, hogy az ő egyik korai munkája a sziklás sivatagi tájat ábrázoló festmény.

Egy bírósági ítélet 2016-ban már kimondta, hogy a kép nem Doigtól származik. A volt börtönőr azonban továbbra is követelt hétmillió dollárt a festőtől, mert mint mondta, ezután már nem tudta jó áron eladni a festményt. Doig ügyvédei azt állították, hogy a képet feltehetően egy másik, hasonló nevű festőművész, Peter Edward Doige festette, aki valóban a börtönben ült akkoriban, és 2012-ben elhunyt.

A most született bírósági ítélet arra kötelezte a volt börtönőrt és a képet Doignak tulajdonító galériát, hogy fizessenek 2,5 millió dollár kártérítést a művésznek. Doig ügyvédje megkönnyebbülésének adott hangot, hogy végre lezárult ez az "abszurd ügy".

Doig festményeiért esetenként akár tízmillió dolláros árat is megadnak a gyűjtők.

A művész, aki a Düsseldorfi Művészeti Akadémián tanít, 2002 óta Trinidadban él, de New Yorkban is sok időt tölt. A művész közölte, hogy a neki megítélt kártérítésből olyan közhasznú szervezetet fog támogatni, amely lehetővé teszi, hogy elítéltek a börtönben végezzenek művészi alkotómunkát.

Nyitókép: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Whitechapel Gallery and Swarovski)