Zenei világsztár hunyt el

A hírt az elhunyt bátyja, Verdine White, az Earth, Wind & Fire basszusgitárosa tette közzé Instagram-oldalán. A halál okát és helyét nem említette.

Frederick Eugene White mindössze 19 éves volt, amikor 1974-ben csatlakozott az együtteshez, amelyet bátyjai, az énekes-ütőhangszeres Maurice és a basszusgitáros Verdine White 1970-ben indítottak be. Fred előtte Donny Hathaway zenekarában játszott.

Az Earth, Wind & Fire a dzsessz, a funk, az R&B, a soul, a dance, a pop és a rock elemeit vegyítette zenéjében, beemelve abba az afrikai zeneiséget és szellemiséget. A csapat elképesztően energikus koncertjeiről volt híres, amelyeken a Phenix Horns fúvósszekció, valamint az ütőhangszeresek kiemelkedő szerepet játszottak.

A zenekar a hetvenes években volt a legsikeresebb, lemezeit a Columbia Records jelentette meg. Olyan hatalmas slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Boogie Wonderland, a September, a That's the Way of the World, a Serpentine Fire, a Shining Star vagy a Got to Get You Into My Life című Beatles-feldolgozás.

A hatszoros Grammy-díjas együttest 2000-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, felléptek a 2005-ös Super Bowl-döntő félidejében. Fred egyik bátyja, Maurice 2016-ban hunyt el.

A csapat egyik utódformációja, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience tavaly fellépett a Paloznaki Jazzpikniken.

Nyitókép: Unsplash