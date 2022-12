Shakespeare utolsó, cseppet sem felhőtlen vígjátéka látható a Vígszínházban

"Az előadásunk felveti a kérdést, hogy mi való előrébb: a jog, az állam, az erkölcs, vagy az egyén. Ez azonban sokkal szélesebb a mi értelmezésünkben" – mondta el az InfoRádiónak Kőszegi Ákos, a darabban Bécs uralkodóját játszó színművész.

"Azt gondoljuk, hogy ami velünk történik, annak tudjuk az okait. Az előadás pedig azt mondja, hogy valójában fogalmunk sincs, milyen erők kuszálják a szálakat, mi a tervük velünk és mit miért csinálnak velünk" – fogalmazott a darabról Kőszegi Ákos.

A Szeget szeggel produkcióban a hatalom egy lesüllyedt erkölcsi társadalmat vezet, és átadja a hatalmat valakinek. A színművész szerint ennek oka egy nagyon érdekes kérdés. Úgy gondolja, hogy ez egy politikai leszámolás is azzal az emberrel szemben, akinek a hatalomátadó a "bögyében van", és azt szeretné megtudni, hogy valóban olyan tiszta erkölcsű ember, mint amilyennek mutatja magát. Forrás: vigszinhaz.hu/Gordon Eszter

Az előadásban látható a társadalom működése is, ahogyan próbál megélni és megfelelni a hatalomnak. Eközben van egy átalakulás is a hercegben, aki szerzetesi álruhába bújik, hogy meglesse a helytartója és a népe ténykedését. A történet előrehaladtával őt is érik hatások, ami megtisztuláshoz vezet nála. Forrás: vigszinhaz.hu/Gordon Eszter Látva városának erkölcsi szintjét, ez egy bizonyos szinten megtisztítja a herceg igazságérzetét. Végeredményben a herceg egy igazságosztást nyújt, ami nem azt sugallja, hogy a végén a tiszta erkölcs győz a romlottság felett. Nem lehet tudni, hogy bevált-e az a terve, hogy mindenki boldog attól, amit uralkodóként kimond. "Fönnmarad a kérdés, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt Shakespeare sem döntötte el, és nem is akarta" – árulta el Kőszegi Ákos színművész.

Az előadás főbb szerepeiben Kőszegi Ákos, Stohl András, Seress Zoltán, Balázsovits Edit, Wunderlich József, Márkus Luca és Fesztbaum Béla lép színpadra.

Nyitókép: Facebook/Gordon Eszter/ Vígszínház