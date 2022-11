Mariah Carey nem a karácsony királynője

Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította Mariah Carey kérelmét, hogy a "karácsony királynője" címet kizárólag ő használhassa. A hivatal elvetette az énekesnő azon kérést is, hogy levédesse a "karácsony hercegnője" titulust illetve a "QOC" rövidítést is. (Queen of Christmas - karácsony királynője)

Mariah Carey neve 1994-ben fonódott össze a karácsonnyal, amikor megjelent: "All I want for Christmas Is You" című slágere. A dal 26 évvel később, 2020 Nagy-Britanniában is a slágerlisták éllovasa lett.

Az énekesnő vállalkozása, a Lotion LLC tavaly keveredett jogi vitába egy másik előadóval. Elizabeth Chan-t 2018-ban, a The New Yorker képes újság nevezte el a „Karácsony királynőjének” mivel az énekesnő egy évtizeden át, minden évben eredeti ünnepi lemezeket adott ki. Chan ezért nehezményezte, hogy Carey megpróbálja pénzzé tenni a karácsonyt. A BBC szerint azt hangoztatta: "az ünnep mindenkié, nem lehet kisajátítani."

A vitának Mariah Carey azzal akart véget vetni, hogy szabadalmaztatni szerette volna a "karácsony királynője" a "QOC" és a "karácsony hercegnője" elnevezéseket. Ha terve sikerül, akkor ezentúl kizárólag az ő vállalkozása használhatta volna ezeket márkanévként. Vagy ha más is ezt szerette volna, akkor jogdíjat kérhettek volna tőle.

Nyitókép: Fotó: Twitter