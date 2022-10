ifj. Richter József: sikerült cirkusztörténelmet írni

Két produkcióval indultunk: az egyik a szabad idomítás, amit négy arab telivérrel és négy holland fríz lóval mutattam be. A produkció különlegessége az volt, hogy a lovak saját maguktól, ostor nélkül teljsítették a számot. A másik egy lovas akrobata szám volt, amivel sok helyen már díjaztak minket, itt a lovak hátán szaltózunk egyikről a másikra – mondta az InfoRádiónak ifj. Richter József artistaművész, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója.

Olyan produkciót sikerült bemutatniuk, amit más a világon még nem: három ember állt egymás vállán, az artista két embert tartott, köztük a nyolcéves Dominikot is, aki a cirkuszfesztivál legfiatalabb fellépője volt. Középen pedig a lovakat a Kossuth-díjas édesapja, Richter József vezényelte. "Annyira megfiatalodott a porondnál, hagy még ő is táncra perdült velünk. Ezt a cirkuszfesztiválon egy különdíjjal és egy életműdíjjal is jutalmazták" – mondta.

Ifj. Richter József elmondta, hatalmas koncentráció kell egy ilyen produkcióhoz, mert nagy a nyomás ilyenkor, komoly szakmai zsűri pontozza az előadást. "Akármennyire is sok fesztiválon jártunk már és sokat megnyertünk, mindig van az emberben egy nyomás" – jegyezte meg, és hozzátette, hogy a produkciót több hónapos felkészülés előzte meg.

Az olasz nemzeti cirkuszfesztivál különlegessége az volt, hogy 23 éve rendezik meg az eseményt, de

magyar aranydíj idáig még nem született,

ami cirkusztörténelem szempontjából is jelentős eredmény.

Az előadást Budapesten a XXII. kerületben láthatják a nézők október 21-től november 13-ig. Az Attrakció című műsorban a két produkción kívül számos más előadás is lesz. Ezenkívül készülnek egy extra halloweeni kibővített műsorral és a Kálmán Imre által írt Cirkuszhercegnő című operettel is.

