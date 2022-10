Ringo Starr legnagyobb meglepetésére ismét pozitív

A Beatles együttes egykori dobosa csütörtökön a Twitteren osztotta meg rajongóival, hogy mennyire meglepődött, mikor kiderült, hogy megint pozitív.

Három napja még azt közölte, hogy miután túl van a koronavírus-fertőzésen, ismét útra kel, és folytatja a koncertezést.

A 82 éves zenész most azt írta, hogy a turné maradék koncertjeit lefújta. „Békét és szeretetet küldök nektek” – vigasztalta rajongóit.

I’m sure you’ll be as surprised as I was I tested positive again for Covid the rest of the tour is off I send you peace and love Ringo. ?✌️?❤️?????☮️ pic.twitter.com/lmniGLE9dZ — #RingoStarr (@ringostarrmusic) October 13, 2022