Saját neméhez vonzódó szereplő van a Scooby-Doo rajzfilmben

Halloween előtt egy olyan epizóddal jelentkezik ("Csokit vagy csalunk!") a Scooby-Doo, amelyben a Vilma nevű szereplő "félreérthetetlenül" beleszeret egy másik nőnemű szereplőbe, Coco Diablóba.

Az epizód egy részlete már most napvilágot látott

James Gunn, a sorozat egykori forgatókönyvírója a Twitteren fejtette ki, hogy már évtizedekkel ezelőtt, a 2002-ben megjelent Scooby-Doo filmben is szerette volna, ha Vilma coming outol, az engedélyre azonban mostanáig várni kellett - írja a Variety alapján a Blikk.hu.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK — Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022