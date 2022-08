A világ legrégebbi filmfesztiválja 90 éves

Az először 1932-ben megrendezett, szerdán 79. alkalommal megnyíló Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az idei Oscar-díjszezon annyi nagy reményű filmjét vetítik, mint még soha. A Bardo, a Bones & All, A fiú, a Tár, a The Whale vagy a White Noise is bemutatkozik a közönségnek a világ legrégebbi filmfesztiválján - számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A velencei filmmustra az őszi filmes fesztiválszezon, egyúttal az Oscar-díjszezon nyitánya. Az elmúlt évtizedben a tíz legjobb film Oscarjával elismert produkció közül négy alkotás - a Birdman, a Spotlight, A víz érintése és A nomádok földje - pályája a Lidón indult. Az augusztus 31. és szeptember 10. között zajló fesztivál Arany Oroszlán-díjáról döntő nemzetközi zsűrit idén Julianne Moore Oscar-díjas amerikai színésznő vezeti.

A filmfesztivált szerdán Noah Baumbach legújabb alkotása, a White Noise című Netflix-produkció nyitja meg. A rendező legutóbb a Házassági történet című szintén a streamingszolgáltató számára készült filmjével aratott sikert Velencében.

A filmmustrán több további Netflix-film is bemutatkozik: köztük Alejandro G. Inárritu Bardo című vígjátéka, Andrew Dominik Blonde című Marilyn Monroe-ról szóló drámája Ana de Armas főszereplésével, valamint Romain Gavras Athena című filmje.

Az Oscar-gyanús versenyfilmek között emlegetik a Tár című életrajzi filmet, amelynek főszereplője az Oscar-díjas Cate Blanchett, Florian Zeller Az apa című filmjének folytatását, A fiút Hugh Jackman főszereplésével, és a filmvászonra visszatérő Brendan Fraserrel forgatott The Whale című filmet is Darren Aronofsky rendezésében. Sokan várják Luca Guadagnino olasz filmrendező Bones & All című filmjét Timothee Chalamettel, Martin McDonagh The Banshees of Inisherin című drámáját Colin Farrell és Brendan Gleeson kettősével, valamint az Oscar-díjas Laura Poitras dokumentumfilmjét, az All the Beauty and the Bloodshedet is.

A filmfesztivál a pandémia miatti két visszafogott év után ismét a legjobb formájában mutatkozik: számos sztár érkezik a premierek vörös szőnyegére. Olivia Wilde Don't Worry Darling című thrillerének főszereplői, Florence Pugh és Harry Styles mellett az idén Arany Oroszlán-életműdíjjal elismert Catherine Deneuve, valamint Hugh Jackman, Tilda Swinton, Penélope Cruz és Timothee Chalamet is ott sétál majd a Palazzo del Cinema előtt a Lidón.

A szervezők ugyanakkor a szolidaritásnak is hangot adnak: egy napot szentelnek az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború miatt nehéz helyzetbe jutott ukrán filmeseknek, és a világszerte üldözött, bebörtönzött rendezők helyzetére is felhívják majd a figyelmet.

A filmfesztiválon lesz az ausztrál-svéd-magyar koprodukcióban készült Sorella története című kisfilm világpremierje. A film rendezője az Ausztráliában élő Hegedüs Péter, producere Muhi András. A film a 10 éves Sorella tragikus, utolsó útját követi végig, amely a Balti-tenger partjához vezet, ahol csaknem 4000 zsidó embert, főként nőket és gyerekeket gyilkoltak meg kegyetlenül a nácik.

Emellett Grosan Cristina nemzetközi koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült, Hétköznapi csalódások című mozifilmjét is meghívták a filmfesztivál Giornate degli Autori programjába.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Claudio Onorati