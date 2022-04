Baán László: szenzációszámba megy a Bosch-kiállítás

Bosch művészete minden próbát kiállt, elismerése minden korszakot túlélt, csekély számú fennmaradt alkotása előtt évente milliók tolonganak a világ legrangosabb múzeumaiban - mondta el a Szépművészeti Múzeum Menny és pokol között - Hieronymus Bosch rejtélyes világa címmel szombattól látható kiállításának pénteki ünnepélyes megnyitóján a köztársasági elnök.

Áder János a németalföldi mester művészetéről szólva elmondta, hogy a 21. századi nézőre több mint 500 év távlatából is elemi erővel hat ez a képi tobzódás. "Időtlensége azt jelenti, hogy a kortársainak adott képi rejtvényeken ma is törhetjük a fejünket" - fogalmazott.

"Bosch zseni. Ahogy Leonardo da Vinci, Botticelli, Rembrandt, Caravaggio, Monet, Cezanne, Van Gogh. Fantasztikus élmény, hogy mindannyiuk műveivel találkozhattunk az elmúlt évek során itt, a Szépművészeti Múzeum nagyszabású, lenyűgöző tárlatain" - emlékeztetett az államfő.

Mint hangsúlyozta, az utóbbi fél évszázad talán legnagyobb szabású Hieronymus Bosch-kiállítása nyílik meg most Budapesten. Többek között Párizsból, Bostonból, Madridból, Berlinből, Frankfurtból és Rotterdamból érkeztek eredeti remekművek, ezeket egészítik ki a csatlakozó kortársak, a mester műhelyéből kikerült alkotások, a megértést segítő illusztrációk, grafikák és nívós másolatok.

Baán László:

Összesen 90 műalkotás érkezett a kiállításra közel félszáz köz- és magángyűjteményből szerte a világból. A legfontosabbak természetsen a saját kezű Bosch-művek - mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a kiállításról az InfoRádióban.

"Ettől is szenzációízű a tárlat, hiszen az elmúlt fél évszázadban talán három olyan tárlat volt, amelyik képes volt ilyen léptékben sajátkezű Bosch-okra építeni egy nagy kiállítást. A bolondok hajója című kép a Louvre-ból érkezett, a Metropolitanből A királyok imádása, a Berlini Szépművészeti Múzeumból a Szent János evangélista Patmosz szigetén" - sorolta a szakember.

A világ nagy múzeumaiban is csak egy-egy Bosch-kép található, szerencsés az a múzeum, ahol több Bosch-kép is van - például a velencei Akadémia Galéria, most onnan is érkeztek nagyon fontos és izgalmas Bosch-táblák.

Hieronymus Bosch univerzumának megértéséhez fontos, hogy lássuk az ő korának művészetét, és ezt a kort is fel is villantják több műtárgy segítségével. Megjelennek továbbá a Bosch műhelyében dolgozók, a követői és a Bosch-imitátorok is, ahogy művészetének hatását is bemutatják.

"A Bosch-életművet 10 saját kezű képe képviseli, de már a saját korábban is másolták, sőt: a leghíresebb műve, A földi gyönyörök kertje, mint tudjuk, II. Fülöp - a legkatolikusabb király - kedvence volt (ezért is van Madridban, a Pradoban a legtöbb és a legjelentősebb Bosch-kép), utolsó éveiben a hálószobájában volt. Ám készültek róla korabeli - kiváló vagy éppen nem annyira kiváló - másolatok, Budapesten pedig a kiállításon a legjobb táblaképre készült másolat mutathatjuk be. Van továbbá egy olyan izgalmas különlegesség, amiről nemigen tudnak az emberek: a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében van a legjobbnak tartott és legkorábbi vászonra festett másolat, azonban rendkívül rossz állapotban, sokat roncsolódott az elmúlt évszázadok során. Ám volt különleges tudományos haszna, mert például

amikor restaurálták a Pradóban az eredeti Földi gyönyörök kertjét, akkor az azon kialakult súlyos hiányokat úgy tudták pótolni, hogy a magyarországi festményen megmaradt színeket vették alapul"

- mondta Baán László.

A kiállításon látható Földi gyönyörök kertje másolat tehát a legjobb táblakép másolat, amelynek egyik érdekessége, hogy egy magángyűjteményből származik.

"Ezt egy kiváló művész festette, hiszen arckifejezést nem lehet igazán másolni; hogyha ahhoz nincs valakinek egy nagyon erős művészi vénája, akkor abból csak egy nagyon lebutított változat születik. Ez nem ilyen. További különlegessége, hogy elmúlt 25 évben senki nem látta, mert a tulajdonos senkinek nem adta kölcsön. Ám amikor ennek a nagyon jelentős nyugat-európai műgyűjtőnek beszéltem a tervünkről, azt mondta, nekünk Budapestre ideadja ezt a képet. Ez most egy fantasztikus élmény lesz, hiszen itt van megidézve a Földi gyönyörök kertjének középső táblája, és itt van egy egészen különleges, szintén a 16. század második felében készült falikárpit-változata, ami a maga idejében sokkal drágább volt egyébként, mint maga a festmény, hiszen sokkal többe került egy ilyen különleges falikárpit elkészítése arany-, ezüst- és selyemszálakkal. Sok oldalról megidéztük tehát a leghíresebb Bosch-képet" - mesélte az igazgató.

Láthatók még eredeti Bosch-rajzok is a tárlaton. Ezekből nagyon kicsi, mintegy húsz darabos az ismert állomány, és különlegesség, hogy itt van az utolsó magánkézben lévő Bosch-rajz.

A híres képei közül látható az Ecce Homo, valamint az utolsó ítélet triptichon, ami Brugge-ből érkezett. Vannak kevésbé ismert, de rendkívül jelentős művek. Közülük Baán László Az áldottak felemelkedése című képet emelte ki, amely a Velencei Akadémia tulajdonában van. Ez a kép indította el a múzeumigazgatót a tárlat megszervezésének útján.

"Először csak azt szerettem volna megszerezni, hogy legalább egy pici, mikrokiállítást csináltassunk Bosch-ból. Akkor nemet mondtak, de 10 év szívós munkája után mégis eljött Budapestre. Ezt a képet kevésbé ismerik, de például az egyik Bosch-összkiadásnak, amely már 40 kiadást élt meg az elmúlt években, ez van a címlapján, éppen azért, mert annyira különleges és egyedi az ikonográfiája még a Bosch-életművön belül is."

A Baán Lászlóval készült teljes beszélgetést alább meghallgathatják.

A tárlat július 17-ig lesz látható, az igazgató tippje szerint érdemes elővételben, idősávos jegyet venni online a várható hatalmas érdeklődés miatt.

