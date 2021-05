Új MÚOSZ-elnök: lehet, hogy egy bloggert is újságírónak kéne tekintenünk

Valahol 2500 fölött van a taglétszám, a pandémia kicsit lecsöndesítette a szövetségben folyó munkát, egy kicsit föl kell pörgetni a szakmai életet – adott gyors helyzetjelentést az új elnök az InfoRádióban.

Az idén lesz 125 éves a MÚOSZ, ezzel a legidősebb magyar újságírói szakmai szervezet, az alapítók között ott volt Mikszáth Kálmán, azt viszik tovább, amit az alapítók lefektettek – mondta Kocsi Ilona. Úgy gondolja, hogy nagyon nyitott szervezet a MÚOSZ, akkor működik jól, ha integrálja a szakmai különböző területein dolgozókat. „Ebbe beletartozik a közösségi médiát és a blogokat írók integrálása és az online médiában dolgozók integrálása is. Szükség lenne a minőség alapú integrálásra is, tehát legyen egy szakmai minimum, amit minden szakmai szervezet elfogad.

Mindegy, hogy valaki jobb- vagy baloldali újságíró, az újságírásnak vannak normái, ezt kellene betartanunk.

Abban bízom, hogy ebben az összes újságírószervezet együtt tud működni” – mondta Kocsi Ilona.

Valamilyen alapvető általánosan elfogadott norma létezik most is szerinte, de annyira megváltozott ez a szakma, hogy érdemes lenne újrafogalmazni azt is, hogy ki számít újságírónak. Példát is hozott: egy folyamatosan nagy nyilvánosságnak író bloggert korábban nem tartott a szakma újságírónak, lehet, hogy felül kellen ezt vizsgálnunk, érdemes lenne az ehhez hasonló tevékenységet végzőket is bevonni a közös gondolkodásba, hogy milyen alapvető normákat kellene egy bloggernek is követnie – mondta.

Kocsi Ilona úgy látja, a MÚOSZ érdekképviseleti szerv, de a szakmai nívóját is hivatott magasan tartani, a sajtószabadság képviselete, a sajtó normáinak betartatása alapvető feladata maradt.

„Nagyon megosztott a szakma, de a jobb részének elemi érdeke és talán igénye is, hogy ez a megosztottság csökkenjen, hogy valami összetartó erő legyen, és ez a szakmai tisztesség, a korrekt tájékoztatás, az alaposan feldolgozott anyagok közlése lehet. Szerintem a minőségi újságírás minden újságírónak a szívügye lesz és volt is” – mondta Kocsi Ilona.

A Sajtó Házában, a Vörösmarty utcában van a MÚOSZ székhelye, az új elnök szeretné, ha a régi nagyon élénk szakmai életet sikerülne feléleszteniük sok szakmai programmal.

„Nem árokásást, hanem árokbetemetést, nem jobb- és baloldali újságírókat, hanem szakmai normákat betartó újságírókat szeretnénk a MÚOSZ-ban látni”

– összegzett az új elnök. Kocsi Ilona abban bízik, hogy ilyen célok mellett többen be is jönnek hozzájuk a jövőben.

