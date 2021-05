Film készül Erőss Zsolt hegymászó özvegyéről

Mint írják, a forgatás a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának támogatásával zajlik, a két főszereplő Pál Emőke és Trill Zsolt.

A Casting című többszörös díjnyertes rövidfilm rendezője, a Sára Sándor-díjas Csoma Sándor új alkotásában megtörtént eseményeket dolgoz fel. Bizonyára sokan emlékeznek arra, amikor Erőss Zsolt hegymászó eltűnt, és feleségére, Sterczer Hildára irányult a figyelem.

Az alkotás a két kisgyerekkel magára maradt özvegy gyászfeldolgozási folyamatát és a házaspár különleges kapcsolatát mutatja be emlékképek formájában.

A forgatókönyvet is jegyző rendező saját tapasztalatokat gyűjtött a felkészülés során, amikor a Mount Everest alaptáborába, 5300 méter magasra mászott Nepálban. Bár a cselekmény hegymászók körében játszódik, és néhány látványos, az osztrák Alpokban felvett jelenetet is terveznek, a Magasságok és mélységek mégsem sportfilm, sokkal inkább érzelmi folyamatokat bemutató dráma, ami a gyászfeldolgozás mellett a médianyomás negatív hatásairól is szól.

A forgatás első szakasza Szentendrén indult, majd a Dömörkapu erdőben, Tóth Levente operatőr által felvett néhány külső jelenettel folytatódott. A következő hetekben a stáb a Ferihegyi repülőtéren és több budapesti helyszínen is forgat, ősszel pedig Ausztriában folytatja a munkát.

„Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos és érzékeny témával foglalkozhatok, amelynek viszonylag kevés feldolgozása létezik a magyar filmtörténetben. A gyászfeldolgozás hiteles bemutatása komplex és nagy precizitást igénylő feladat, de a stáb tehetséges és lelkes emberekből verbuválódott, a színészekben csodálatos alkotótársakra leltem, ami nagyban megkönnyíti és el is mélyíti a munkát” – idézte Csoma Sándor rendezőt a közlemény.

A Magasságok és mélységek a JUNO11 Pictures gyártásában a SPARKS Camera & Lighting koprodukciójában készül, producerei Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan. A főszerepben az erdélyi származású Pál Emőkét láthatjuk, míg Erőss Zsoltot a Nemzeti Színház színésze, Trill Zsolt alakítja.

