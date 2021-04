Közönségük jelentős részét bukhatják a zenei- és ifjúsági fesztiválok

A zenei, ifjúsági fesztiválok akár 60 százaléka is csődöt jelenthet, ha a tavalyi kényszerű zárvatartás után idén sem rendezhetik meg a találkozókat a nyár folyamán – kiváltképp, ha nem sikerül összefogással és koordinálással kialakítani a szükséges feltélrendszereket – mondta az InfoRádiónak a Magyar Fesztiválszövetség elnöke.

Márta István arra is kitért, hogy a decemberi felmérésük szerint a rendezvények 5-8 százalékát nemhogy idén, jövőre sem fogják megtartani, magyarán ezek csődbe mentek. Az idei évvel kapcsolatban ugyanakkor egy egyfajta kivárás is érezhető. A tavaszi fesztiválok már biztosan elmaradnak, ahogyan a nagyobb volumenű Balaton Sound és a Sziget Fesztivál törlése is ismert már. A szakember arra számít, hogy

április folyamán további fesztiválok is jelezni fogják, hogy idén is elmaradnak.

A jegyek 5 százalékos áfája valószínűleg működni fog, ez nagy segítséget jelenthet a fesztiválszervezőknek, de a legfontosabb az, hogy lépcsőzetesen nyithassanak május–júniusban a fesztiválok, és minél több rendezvényt meg tudjanak szervezni idén – tette hozzá a fesztiválszövetség elnöke, aki szerint ez valójában attól függhet, hogy az oltás milyen intenzitású lesz, és hogy mit engedélyez majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A Magyar Fesztiválszövetség nagyon örülne, ha legalább a kisebb fesztiválok nyithatnának, akár kevesebb fellépővel és kisebb számú közönséggel, a maszkhasználat és a tesztek kötelező előírása mellett.

A helyzet tisztázása sürgős,

hiszen a május-június-júliusi időszakban gondolkodó szervezőknek tudniuk kellene, mire készüljenek.

Márta István arról is beszélt, hogy folyamatosan egyeztetnek az oltási igazolvány szükségességéről, azonban a 18 év alatti korosztályt valószínűleg nem oltják be, kártyát sem kapnak majd, így az ifjúsági- és zenei fesztiválok ezen a téren is hátrányba kerülhetnek: ha bevezetik a kötelező kártyát, elveszthetik közönségük jelentős részét.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton