Mutatjuk az év kétéltűjét!

Hazánk egyik leggyakoribb békáját, a zöld varangyot választotta 2021-ben az év kétéltűjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya.

"Sajnos még napjainkban sem ritka, hogy egyesek ellenszenvvel viseltetnek a varangyok iránt, holott

Az év kétéltűje kampány egyik fő célja éppen ezeknek a félreértéseknek az eloszlatása, a faj társadalmi szintű megismertetése" - írta közleményében az MME.

A varangyok az általános közvélekedéssel szemben nem nyálkás, és nem veszélyes állatok. Mivel a vizet csak a szaporodási időszakban vagy nagy nyári melegben keresik fel, bőrük a szárazföldi léthez idomult, ennek megfelelően más kétéltűekhez viszonyítva szárazabb tapintású - olvasható az MME tájékoztatójában, amely szerint ha egy varangyot közelebbről szemügyre veszünk, a tekintete kifejezetten barátságos, szája mosolyra görbül, szemei fémeszöld színűek.

A zöld varangy mérsékelt égövben természetes körülmények között a nyílt területek lakója, a zárt, sötét erdőket általában elkerüli. A közlemény szerint olyan sikeresen alkalmazkodott a mesterséges környezethez, hogy lakott területeken sokszor jóval nagyobb egyedsűrűségben fordul elő, mint a természetben.

Hazánkban szinte minden településen megtalálható

Kultúrakövető fajként annyira jól alkalmazkodott a mesterséges környezethez, hogy falvakban, városokban gyakran nagyobb egyedsűrűségben fordul elő a zöld varangy, mint a természetben. Strapabíró állat, bírja a hőséget és szárazságot. Az év nagy részén a szárazföldön él, csak szaporodásakor keresi a természetes vizeket - mondta az InfoRádióban Péntek Attila, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának titkára.



Hazánkban a zöld varangy a leggyakoribb kétéltűek egyike, azok közé tartozik, amelyek a leggyakrabban kerülnek szem elé. Ugyanakkor több tényező is veszélyezteti, ilyen például a szaporodóhelyeinek eltűnése, a klímaváltozás miatt ugyanis épp a sekély, időszakos vizek száradnak el idő előtt, így a lárváik és ebihalaik nem érik meg az átalakulást és a szárazföldre jutást. A gázolások is veszélyeztetik, főleg esős időben sokat mozognak a szárazföldön. Szándékosan is pusztítják időnként (kertekben, kerti tavakban csapják agyon), pedig védett állat, és hasznos is, és a haszonnövényekben nem is tesz kárt.

Az alábbi interjúban arról is hallhatnak, hogy aki kertjében védené ezt az állatot, az hogyan teheti meg.