Szilveszteri bulihegyek: zenei és színházi kínálat az online térben

Több előszilveszteri koncertet is rendeznek szerdán az online térben. A Müpa Home honlapján és YouTube-csatornáján 19 óra 30 perctől ingyenesen nézhető meg a Muzsikás együttes élőben közvetített koncertje. A Moldvából származó Petrás Mária és a Fölszállott a páva győzteseként ismert Kacsó Hanga mellett a Kossuth-díjas Berecz András vendégeskedik a műsorban.

A Pa-dö-dö is megtartja hagyományos előszilveszteri koncertjét 19 órától a világhálón. A TRIP Hajóról pedig a Kiscsillag jelentkezik. A zenekar most egy interaktív streamkoncerttel kárpótolja a rajongóit az elmaradt 15 éves jubileumi koncertért, az elmaradt lemezbemutatóért, a Fishing-fesztiválért és számos más koncertért. Számot is lehet kérni és videokamerán keresztül be is kapcsolódhatnak a nézők a koncertbe, ami után NDK hangulatú diszkót tartanak. A Balázs Elemér Group pedig az E-színház oldalán osztja meg 20 órától előszilveszteri koncertjét.

Szilveszter napján a Budapest Bár élő koncertjét is élvezhetik, szintén a TRIP Hajóról. A Budapest Bár zenekar mellett fellép Tóth Vera, Behumi Dóri, Németh Juci, Lovasi András, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László, Mező Misi, Ferenczi György és Szűcs Krisztián is.

Aki azonban a legnépszerűbb operett- és musicalrészleteket hallgatná meg szilveszter este, azoknak a Budapest Operettszínház január 1-jén reggel 8 óráig ingyenesen elérhetővé tett Újévköszöntő gálája ajánlott.

A színházrajongóknak is jobbnál–jobb vígjátékokat, szatírákat és komédiákat tartogat december 31-én az online kínálat. A Katona József Színház felvételről osztja meg az E-színház oldalán legendás Portugál című előadását Szirtes Ágival, Csuja Imrével, Bán Jánossal, Keresztes Tamással és Jordán Adéllal a főbb szerepekben.

Az Örkény István Színház élő produkcióval készül 20 órától szintén az E-színházon. A Színészbüfé/Büfészínész sorozatuk első részében a társulat tagjai mesélnek mókás, személyes történeteket színházi berkekből.

A Pintér Béla Társulat is streamelőadással jelentkezik az év utolsó napján. Egy korai darabjukat, a Kórház Bakony című drámát adják elő, egy 2018-as felvételét osztanak meg január 1-jén reggel 8 óráig.

21 órakor pedig kezdődik a Dumaszínház szilveszteri válogatása, M.Ú.L.J.É.K. 2020 címmel. A Dumaszínház fellépőinek színe–java jelenik meg a klasszikus évbúcsúztató stand-up műsorban, amelyet Ráskó Eszter és Kovács András Péter vezet majd.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt