Tenet: ha az agyunk fáradt, a szemeinket még mindig tudjuk kényeztetni

Amióta a járvány beütött, nem került a mozikba igazi nagyszabású, nagy költségvetésű film, amit most a Warner Bros a Tenettel tört meg. Amennyiben sikert arat Christopher Nolan új alkotása, könnyen előfordulhat, hogy az az új forgalmazási módszer, miszerint egy mozit először nem Amerikában mutatnak be, kisebb vászonszámmal, majd csak ezt követően kezdik el vetíteni az Egyesült Államokban, hosszú időre, egy-két hónapra a műsoron hagyva, lehet, hogy mások számára is követendő lesz, és visszapakolhatják az eltolt filmeket idénre. Ha bukik, az viszont súlyos következményekkel járhat: az eddig még benntartott filemeket is azonnal levehetik, sőt, esetleg egyből streaming platformra száműzhetik őket, ami beláthatatlan károkat okozna a mozi számára a jövőben – fogalmazott az InfoRádiónak Szőllőskei Gábor.

Christopher Nolan új mozijával kapcsolatban megjegyezte: műfajilag nehézkes besorolni, miután egy

olyan alkotásról van szó, amilyenre még nem nagyon volt példa.

Több stílus keveréke: nagyon sok benne az akció, a kémfilmek műfaja is ráillik, miközben a sci-fi sem idegen tőle. A rendező saját bevallása szerint hatalmas Bond-rajongó, így a háborús filmjét, a Dunkirköt követően ezúttal a kémfilmes műfajt „fordította, csavarta kicsit meg”, és készítette el a Tenetet, ami lecsupaszítva, alapsztoriját tekintve megfelel egy tipikus James Bond-filmnek, a kém számára megoldandó világméretű összeesküvéssel, a "Bond girl"-szerű szereplőjével, és természetesen a gazdag, mindenre kiterjedő hatalmú Bond-gonoszával – magyarázta a filmes szakújságíró. Azonban

Nolan mindezt megkeverte egy science fictionös, egy „időcsavaros, kibővítős, visszapörgetős”, a film szerint inverziós szállal.

Szőllőskei Gábor szerinte lehetséges, hogy elsőre nem épp egyszerű megérteni a filmet, de ez már megszokott a rendező részéről, elég csak az Eredetre gondolni. Ugyanakkor a Tenet könnyen lehet, hogy Nolan legbonyolultabb és legkörmönfontabb filmje – vélekedett a szakértő, arra is kitéve, hogy ő talán egyik olyan utolsó rendező, aki nem szeret számítógépes effekteket használni, hanem a praktikus technikák híve, mindent megcsinálva a valóságban, amit a filmvásznon látunk, az összes robbanástól az üldözéseken át, úgyhogy,

amennyiben az agyunk fáradt, a szemeinket ezzel tudjuk kényeztetni.

A Tenetben alapvetően egy lineáris történetszövésről van szó, csak ebbe belekeveredik a már említett inverzió, ami nem egy időben történő utazást jelent, hanem azt, hogy

a valós időben vannak bizonyos dolgok, akár tárgyak, akár személyek, akik és amik inverzek, tehát az idővel ellentétesen mozognak

– fejtette ki Szőllőskei Gábor. Ami vád érheti a Tenetet, hogy nem magyaráz, így apró kis nyomokból kell a nézőnek felépítenie a történetet. Bár vélhetően minden eddiginél megosztóbb lesz, ami a Christopher Nolan-filmekre jellemző, és lehet, ezt-azt kivetünk belőle, vitákat szülhet, egyedisége révén viszont nem fog feledésbe merülni – tette hozzá.