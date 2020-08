Akinek fontos a magyar nyelvű Biblia léte, most tehet érte

A Magyar Bibliatársulat minden évben két alkalommal, rendszerint pünkösdkor, valamint a karácsonyi időszakban szervez különféle célokra adománygyűjtést – ismertette az InfoRádiónak Pecsuk Ottó teológus, hozzátéve, ebből következően az idei év első akciójának előkészítése egybeesett a koronavírus-járvánnyal, illetőleg a karanténidőszakkal.

Ekkor kapták a jelzést a vizsolyi egyházközösség lelkipásztorától, hogy a kezelésükben álló bibliai látogatóközpont, amely elsősorban egyházi turizmusból tartja fenn magát és munkatársait, továbbá a szolgáltatásait,

a korlátozások miatt a bezárása határára került.

A segítségkérés nyomán a Magyar Bibliatársulat „gyors váltást hajtott végre”, miután eredetileg más célra gyűjtöttek volna, de az említett látogatóközpont megmentését prioritásként kívánták kezelni, és meghirdették a támogatóiknak, hogy segítsék a vizsolyi intézmény fennmaradását – fogalmazott a szervezet főtitkára.

Az InfoRádió kérdésére válaszolva Pecsuk Ottó közölte, június elején küldték ki a felkérő leveleket, azonban a nyári uborkaszezon nem kedvez a hasonló akcióknak. Ráadásul a gyülekezeteket sem tudták korábban értesíteni, tekintve, hogy istentiszteletek sem voltak a vírus miatt. Mindezek ellenére

a magántámogatóknak köszönhetően már 560 ezer forint körüli összeg beérkezett,

amit át is utaltak a vizsolyi egyházközösségnek, de várják továbbra is az adományokat. A főtitkár reményét fejezte ki a további mobilizálásra, hogy a hasonló gyűjtések alkalmával egy–másfél millió forint körüli összeg a mostani ügy számára is összegyűljön.

Pecsuk Ottó szerint az összegyűlt adomány önmagában még nem teszi lehetővé az intézmény fenntartását, amelynek körülbelül a felére esett vissza a látogatószáma a karantén feloldása ellenére. Ugyanakkor a Bibliatársulat és a közvetlen támogatók együttes segítsége nyomán – Kovács Zsolt Levente lelkipásztor elmondása szerint – elkerülték a bezárást. Amennyiben pedig az ősszel nem romlik a helyzet, visszaállhat arra a szintre a látogatói kedv, amitől gond nélkül működhet ez a nemzeti örökség – tette hozzá, arra is kitérve, hogy a vizsolyi gyülekezet 27 lelket számol, ami a lelkészi állást is nehézkesen tudja fenntartani.

Tehát mindenkinek,

akinek fontos a magyar nyelvű Bibliának a léte, és az, hogy az erre való megemlékezésnek egy méltó helye legyen, annak a támogatására a következőkben is szükségük lesz

– hansúlyozta a főtitkár. A támogatási lehetőségekről a Magyar Bibliatársulat Alapítvány honlapján lehet bővebb információt kapni.

Nyitókép: Vizsolyibiblia.hu